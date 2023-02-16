Помощник Президента России Дмитрий Шальков провел прием граждан

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15 февраля 2023 года помощник Президента, начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации Дмитрий Шальков в режиме видеоконференции провел прием граждан, в рамках которого рассмотрел обращение жительницы Самарской области. В мероприятии принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий.



Жительница Самарской области обратилась в приемную Главы государства с просьбой оказать содействие в капитальном ремонте здания и благоустройстве территории МБОУ «Вечерняя школа № 8» городского округа Самара с целью открытия дошкольного образовательного учреждения на 125 мест.



Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов доложил, что уже разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта и благоустройство территории, получено положительное заключение государственной экспертизы. В текущем году предстоит заменить коммуникации, провести внутренние отделочные работы, обустроить игровые площадки и оснастить помещения мебелью, технологическим оборудованием, игрушками и др. Начать работу дошкольного образовательного учреждения планируется в ноябре 2023 года.

По итогам приема органам власти Самарской области поручено обеспечить решение указанного вопроса.



Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе исполнение принятых решений взято на контроль.

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