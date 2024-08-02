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Помощь родителям, молодым специалистам и котикам: в Штабе общественной поддержки запланирована неделя полезных и интересных встреч

2 августа 2024 13:18
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Помощь родителям, молодым специалистам и котикам: в Штабе общественной поддержки запланирована неделя полезных и интересных встреч
С 5 по 11 августа в Штабе общественной поддержки «Единой России» запланированы встречи в помощь молодым родителям и педагогам, занятия по самопрезентации для молодёжи, творческие мастер-классы для взрослых и детей и «День муниципалитета».
 

Лето - отличный повод для молодых специалистов и будущих выпускников, чтобы найти работу и начать строить карьеру, или хорошо подумать об этом, уверены эксперты по трудоустройству.

5 августа в 10.00. специалисты-психологи  Центра занятости населения ждут на площадке Штаба всех жителей Самары и губернии от 16 лет и старше, заинтересованных в профессиональной самореализации.

Участники  мероприятия рассмотрят основные аспекты успешной самопрезентации, дадут практические советы, как вести себя на собеседовании и станут участниками квиза «Назад в будущее».

В игровой форме участники интеллектуальной битвы узнают о забытых ремеслах и современных трендах, и увидят, какие новые профессии появятся в эпоху технологий.

 Руководство к действию и первые шаги по развитию мышления для детей от 4 до 16 лет представим на площадке Штаба общественной поддержки 6 августа в 17.00.

Как развить мышление  у детей и взрослых, расскажет и покажет эксперт и проектировщик развивающего обучения, консультант методистов и педагогов, генеральный директор АНО ДПО Открытый институт «Развивающее образование» Екатерина Губенко.

Занятие будет интересно молодым родителям, бабушкам и дедушкам и конечно же, педагогам.

Кстати, пока родители на лекции, в коворкинге  пройдет мастер-класс для детей по изготовлению гипсовых фигур и подсвечников.

Количество мест ограничено, регистрация по ссылке:

https://forms.yandex.ru/u/66ab3bf8d04688143951c9ca/

8 августа в 11.00. всех патриотов родного края приглашают на «День муниципалитета». Своими достижениями поделяться с жителями Самары лучшие люди Волжского района: артисты, волонтеры, фермеры, мастера художественного промысла.

Кроме того, 8 августа во Всемирный день кошек и в преддверии Всемирного дня бездомных животных, который пройдет 17 августа,  стартует еще один социальный проект.  

Штаб общественной поддержки хочет привлечь внимание к проблеме бездомных котиков и оказать помощь социальному проекту «ДоброХвост» вместе с жителями губернии и зооприютами региона.

А еще в Штабе накануне Дня физкультурника запланированы встречи с известными самарскими спортсменами,  открытые тренировки по йоге, фитнесу, самбо и другим видам спорта.

Подробности акций и мастер-классов в социальных сетях Штаба:  https://vk.com/shtab.er_63

Адрес Штаба общественной поддержки «Единой России»: Самара, ул. Революционная, 107, (вход с ул. Печерская).

 Приходите  в гости!

Теги: Единая Россия

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