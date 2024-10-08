Полномочия депутата Совета депутатов Советского района Алексея Митрофанова досрочно прекращены

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Подошла к концу политическая карьера самарского депутата Алексея Митрофанова. Такое решение приняли его коллеги по районному совету народных избранников. Документ опубликовали на сайте мэрии Самары.

— Полномочия депутата Совета депутатов Советского района Алексея Митрофанова досрочно прекратились 24 сентября 2024 года, — говорится в опубликованном решении.

В последние годы народный избранник успел стать главным героем сразу двух скандалов. Первый связан с потасовкой в центре Самары. В середине января 2023 года депутат подрался с врио министра имущественных отношений Игорем Андреевым у кафе «Корж» на Льва Толстого. Оба участника драки стали фигурантами административных дел о побоях, пишет 63.ру.

Правда, в итоге отдуваться за двоих пришлось как раз Алексею Митрофанову. Производство в отношении Игоря Андреева прекратили. Врио министра и его адвокат заявили, что потасовка была заранее спланированной провокацией. А вот Алексею Митрофанову наказания избежать не удалось.

Следующий скандал, в котором оказался замешан депутат, был связан с коммерческим подкупом. Кроме передачи денег в Фонд капремонта Самарской области, народного избранника обвиняли и в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскных мероприятий. На время расследования и суда Алексей Митрофанов находился в СИЗО. Но в итоге его приговорили к штрафу в размере 1 миллиона рублей.