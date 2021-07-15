Политолог Дмитрий Орлов: ждем синергетического эффекта от лидеров выборного списка «Единой России»

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Помимо обсуждения положений и предложений Народной программы Партии в регионе, основной задачей конференции было выдвижение и утверждение списка кандидатов от «ЕР» на предстоящих в сентябре выборах.

«Тройка «Азаров-Долгополова-Котельников» во главе списка «Единой России» на выборах в Самарскую губернскую думу - очень логична. Популярный и опытный губернатор, одна из молодых лидеров волонтерского движения, академик, традиционный лидер общественного мнения, председатель Самарской губернской думы - это послание и всем жителям, и отдельным их группам. Думаю, организаторы кампании в региональном отделении «Единой России», формируя список таким образом, рассчитывали именно на синергетический эффект от тройки. Он с высокой степенью вероятности будет достигнут. В кампании-2021 очень значительна личная роль Дмитрия Азарова: его лидерство в региональном отделении партии и в списке - не формальное, оно основано на доверии населения, опыте и глубоком знании повестки», - такое мнение высказал член Высшего совета Партии, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы России от Самарской области стал известен на ХХ Съезде партии 19 июня. Территориальную группу возглавил Дмитрий Азаров, в список также вошли глава администрации Тольятти Николай Ренц, исполнительный директор самарской общественной организации «Открытое сердце» Регина Воробьева, действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Владимир Гутенев, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: er.ru