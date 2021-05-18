Генеральный директор АПЭК, политолог Дмитрий Орлов отмечает, что «трехлетнее» послание губернатора Самарской области – это послание «о конкретном деле, которое делается только по совету с людьми»:
«Построенный мост через реку Сок — настоящий символ политики Дмитрия Азарова. «Трехлетнее» послание губернатора Самарской области — оно о многом: от размера зарплат, которые росли даже в пандемию, до строительства жилья и социальных объектов, которое идет весьма активно; от значительного роста инвестиций до снижения в 1,4 раза долгового бремени; от развития инфраструктуры в Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске и много где еще — до очень предметных указаний чиновникам»