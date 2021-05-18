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По­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти – это по­сла­ние «о кон­крет­ном деле, ко­то­рое де­ла­ет­ся толь­ко по со­ве­ту с лю­дь­ми».
Дмит­рий Ор­лов: по­стро­ен­ный мост че­рез реку Сок — на­сто­я­щий сим­вол по­ли­ти­ки Дмит­рия Аза­ро­ва
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Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач.
Си­пров Ва­дим: ха­рак­тер­ной чер­той По­сла­ния яв­ля­ет­ся ком­плекс­ный под­ход к за­да­че по фор­ми­ро­ва­нию в ре­ги­оне ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния
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Дмит­рий Ор­лов: по­стро­ен­ный мост че­рез реку Сок — на­сто­я­щий сим­вол по­ли­ти­ки Дмит­рия Аза­ро­ва

18 мая 2021 21:27
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По­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти – это по­сла­ние «о кон­крет­ном деле, ко­то­рое де­ла­ет­ся толь­ко по со­ве­ту с лю­дь­ми».

Ге­не­раль­ный ди­рек­тор АПЭК, по­ли­то­лог Дмит­рий Ор­лов от­ме­ча­ет, что «трех­лет­нее» по­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти – это по­сла­ние «о кон­крет­ном деле, ко­то­рое де­ла­ет­ся толь­ко по со­ве­ту с лю­дь­ми»:

«По­стро­ен­ный мост че­рез реку Сок — на­сто­я­щий сим­вол по­ли­ти­ки Дмит­рия Аза­ро­ва. «Трех­лет­нее» по­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти — оно о мно­гом: от раз­ме­ра зар­плат, ко­то­рые рос­ли даже в пан­де­мию, до стро­и­тель­ства жи­лья и со­ци­аль­ных объ­ек­тов, ко­то­рое идет весь­ма ак­тив­но; от зна­чи­тель­но­го ро­ста ин­ве­сти­ций до сни­же­ния в 1,4 раза дол­го­во­го бре­ме­ни; от раз­ви­тия ин­фра­струк­ту­ры в Са­ма­ре, То­льят­ти, Сыз­ра­ни, Жи­гу­лев­ске и мно­го где еще — до очень пред­мет­ных  ука­за­ний чи­нов­ни­кам»

Теги: В центре внимания Дмитрий Орлов мост через реку Сок Послание губернатора

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