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Накануне подписано постановление о наделении полномочиями сенатора от Самарской области Марины Сидухиной.



Ранее она возглавляла комитет Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике.



Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников подчеркнул:



- Огромный опыт работы в исполнительной и законодательной власти, широкий политический кругозор, профессионализм и ответственность поможет Марине Геннадьевне Сидухиной отстаивать интересы региона в российском парламенте, работать уже на федеральном уровне. Хочу отметить, что она стала вторым сенатором, имеющим опыт парламентской работы в Самарской губернской думе. Законодательную власть региона сейчас представляет наш коллега, сенатор Андрей Игоревич Кислов, депутат шести созывов Думы. Законодательное собрание стало настоящей кузницей кадров.

Фото: скрин видео СОВА