Поддержка семей военнослужащих, поручения Президента страны и новые региональные награды: Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской Губдумы

196

В четверг, 27 октября, прошло заседание Самарской Губернской Думы. В работе законодательного собрания региона приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутаты Государственной Думы, руководители министерств и ведомств региона.

Открывая заседание, губернатор сообщил депутатам об итогах прошедшего сегодня ранее заседания правительственной комиссии под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, где обсуждался ход исполнения работ по помощи братским субъектам.



«Дана очень высокая оценка нашей работе Заместителем Председателя Правительства. По ДНР мы отмечены в числе 3 субъектов, в которых исполнение намеченных планов свыше 70%. Всего 5 объектов не завершено, но процент исполнения по 4 из них превышает 95%. Это из 82 объектов, которые мы выполняем в городе-побратиме Самарской области – Снежное, - проинформировал участников заседания Глава региона. - Хочу поблагодарить всех добровольцев, все компании, которые приняли участие и, конечно, депутатский корпус. Многие побывали в Снежном, лично проверяли ход работ. Такая совместная работа и депутатский контроль, в том числе, играет большую роль, позволяет нам достигать таких результатов. Сегодня город полностью готов к отопительному сезону, 10 дней назад был подписан приказ о начале отопительного сезона - раньше других. И эта большая работа сегодня отмечается и на федеральном уровне».

Высокую оценку усилиям региональных властей дал Президент страны Владимир Путин. Самарская область отмечена как один из регионов-лидеров по исполнению нацпроектов.



«Мы участвуем практически во всех программах, федеральных проектах и везде имеем достойные показатели, и также были отмечены в группе лидеров. Это не говорит о том, что все результаты достигнуты. Мы набрали хороший темп. Вчера Президент страны говорил о том, что мы должны ускоряться по всем направлениям. Нельзя терять темп, чтобы лидерские позиции сохранять. Но самое главное – все объекты выполнить вовремя, в срок и качественно», - заявил Глава Самарской области.



И сегодня региону это удается. Не только в срок, но и с опережением намеченных планов строятся и вводятся в эксплуатацию сложнейшие объекты. Именно это позволяет привлекать дополнительные федеральные средства, которые перераспределяются из других субъектов Российской Федерации, не успевших их освоить. В предыдущий период в таких условиях была и Самарская область. Но в последние годы ситуация в корне изменилась: выстроена системная работа, и каждый год федеральное финансирование на важнейшие инфраструктурные объекты увеличивается.



Дмитрий Азаров проинформировал членов законодательного органа власти о состоявшейся недавно рабочей встрече с Президентом страны Владимиром Путиным. Напомним, во время этой встречи Глава государства дал высокую оценку развитию Самарской области и работе региональных властей.



«Президент назвал ситуацию не просто стабильной, а хорошей, результаты – превышающими среднероссийские. Это нас ко многому обязывает. Мы ни в коем случае, зафиксировав эти результаты, получив оценку Президента, не можем останавливаться в развитии. Мы должны двигаться опережающими темпами. Опережающее развитие нашего региона заложено в долгосрочной стратегии Самарской области, утвержденной, согласованной всем гражданским обществом, всеми жителями Самарской области», - подчеркнул Губернатор, сообщив также что во время встречи озвучил Главе государства ряд региональных инициатив и просьб о поддержке.



Многие из них были одобрены, и первые решения - уже приняты. Одно из них касалось поддержки самого крупного инфраструктурного проекта - строительства Обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу.



«Мы подробно проговорили важность, актуальность этого проекта. Президентом было отмечено, что сама жизнь подчеркнула, насколько стратегически верным мы выбрали решение и направление работы. Поручения Президентом были даны, и одно из них уже выполнено», - отметил руководитель области.



Дмитрий Азаров сообщил, что вчера вечером Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета.



Отдельной темой для обсуждения во время личной встречи Президента России с главой Самарской области стала поддержка крупнейшего моногорода страны - Тольятти. Стороны подробно обсудили ситуацию на АВТОВАЗе. Планы АВТОВАза на 2 полугодие амбициозны – 137 тысяч автомобилей. Это превышает показатели прошлого года. Тем не менее, новой управленческой команде удается справляться с задачами – благодаря прямым поручениям Президента и мерам поддержки, которые оказываются как всему автопрому в целом, так и крупнейшему трудовому коллективу АВТОВАЗа.



Напомним, во время проведения ПМЭФ Президент России провел совещание по поддержке автопрома, в котором приняли участие губернатор и руководитель АВТОВАЗа. Исполнение поручений Президента, озвученных в ходе этого совещания, позволило сегодня АВТОВАЗу выйти на темпы работ, опережающие прошлогодние показатели.



Сегодня перед автогигантом стоит еще более масштабная задача – выпустить 500 тысяч автомобилей в 2023 году. Такого количества крупнейший завод давно не производил. Поэтому стратегически важной задачей сейчас является обеспечение предприятия квалифицированными кадрами. При поддержке Правительства региона АВТОВАЗ запустил масштабную акцию - автопробег по всей территории Самарской области, в ходе которого сотрудники министерства труда региона и кадровая служба предприятия набирают сотрудников.



Также Дмитрий Азаров во время встречи с Президентом озвучил целый ряд предложений по развитию Тольятти. Они касались пролонгации и создания новых преференциальных режимов, особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, создания транспортной и социальной инфраструктуры. И многие из них также нашли поддержку – по ним Правительством региона ведется комплексная работа.



«На следующей неделе в Москве у меня целый ряд встреч с министрами, с которыми мы будем подробно дорабатывать поручения Президента и добиваться результата. Надеюсь, что Тольятти, как и в предыдущие, самые сложные периоды, получит дополнительную поддержку, - отметил губернатор. – Развитие Тольятти не раз обсуждалось на заседаниях Губернской Думы. Мы понимаем, что здесь помощь нужна и региона, и федерации, ни на секунду об этом не забываем».



Руководитель Самарской области проинформировал депутатов о том, что Президентом было поддержано предложение о создании международного студенческого кампуса на территории региона. По оценке Министерства науки и высшего образования РФ, заявка Самарской области была лучшей. Итоги конкурсных процедур будут подведены в ближайшие дни, проект получил прямую поддержку Главы государства.



Это стало результатом длительной, масштабной и продуманной работы, одним из важных этапов которой было проведение Всероссийской студенческой весны на территории Самарской области.

«Президент с интересом посмотрел, как прошла в том числе Всероссийская Студенческая весна в нашем регионе, событию даны высокие оценки. И кончено, студвесну в наш регион привлекали, чтобы поддержать тему кампуса. Я уверен, что эффект от проведения этого всероссийского события на таком качественном уровне будет длительным. И кампус, привлечение федеральных, частных средств будет одним из результатов. Не бывает линейных решений. Это комплексная работа, и этим событием мы привлекли внимание к студенческой жизни нашего региона, к развитию наших университетов», - сказал губернатор.



Еще один вопрос, по которому получена поддержка Президента, – продолжение строительства Красноармейского группового водовода, который поможет обеспечить чистой питьевой водой жителей юга области. Сейчас уже ведется масштабная модернизация этого объекта. Но для того, чтобы эффект был максимальным, нужно построить еще порядка 200 км трубопроводов.



«Рассчитываем, что в новой инвестиционной адресной программе, которая будет формироваться на уровне Правительства Российской Федерации, этот проект найдет свое отражение», - проинформировал депутатов руководитель области.



Также глава региона сообщил о той работе, которая ведется в регионе по поддержке мобилизованных и их семей, по обеспечению безопасности и мобилизации экономики в этот особый период. Напомним, на территории региона в соответствии с Указом Президента был создан оперативный штаб, который возглавил Дмитрий Азаров. Заседания штаба проводятся на регулярной основе в закрытом режиме.



Ведется большая работа по поддержке военнослужащих и членов их семей. Целый ряд мер – по единовременной региональной выплате в размере 50 тысяч мобилизованным, освобождении от платы за детский сад и школьное питание - уже был принят по инициативе губернатора и после объезда им всех воинских частей и общения с мобилизованными земляками. При этом льготы коснулись не только семей мобилизованных по Указу Президента, но всех участников СВО.

Самарская область стала первым регионом в стране, где создана система социальных паспортов семей военнослужащих. По поручению губернатора главы муниципалитетов лично курируют каждую семью военнослужащего, еженедельно докладывая на оперативных совещаниях о проблемных вопросах и мерах поддержки, принятых на муниципальном уровне. Самые эффективные из них будут предложены к использованию в соседних муниципалитетах региона.

Была проведена работа по решению коммунально-бытовых вопросов в военных частях. Не везде инженерная инфраструктура была в должном состоянии. После вмешательствагг губернатора все проблемные вопросы были решены.



«Депутатов попрошу быть в постоянном контакте с семьями военнослужащих, смотреть, как эта работа ведется, а самое главное - самим помогать, включаться – жилищные, бытовые вопросы, по образованию, приоритетному обследованию в медицинских учреждениях, санаторно-курортное лечение и так далее, - целый комплекс мер работает сегодня. Подсказывайте, обращайте внимание – мое, глав муниципалитетов. Сейчас все обращения, которые ко мне поступают в письменной форме, в сети интернет, на приемах, в первоочередном порядке отрабатываются. В соответствии с ними мы достраиваем систему, дополнительные решения принимаем», - обратился к членам заксобрания глава региона.



В воинские части уже начала поступать дополнительная экипировка, которой бойцов обеспечивает регион. Внимательно ознакомиться с предметами амуниции, убедиться в высоком качестве каждого предмета для бойцов депутаты смогли перед началом заседания – она была представлена в холле здания Самарской Губернской Думы.



«Именно такого качества экипировку регион будет поставлять всем военнослужащим», - подчеркнул Губернатор, обратив внимание, что также в воинские части поступают комплекты экипировки от благотворительных, общественных организаций, частных предпринимателей, которые оказывают помощь военнослужащим.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня, в этот особый период, важна работа на опережение, внутренняя мобилизация всех органов власти, депутатского корпуса.



«Такая внутренняя мобилизация и консолидация только и может привести к победе по всем направлениям, по всем фронтам. Надеюсь, что такая конструктивная мобилизация, такая консолидация будет сохраняться и в Губернской Думе, - выразил уверенность Глава региона, отметив, что общение с людьми сейчас носит первостепенное значение. - Где-то приободрить, поддержать, решить проблемы, вселить уверенность, разобрать частные вопросы. Рассчитываю, что многое сделаем в это особый период».



Масштабы той работы, которая ведется под руководством Дмитрия Азарова на территории региона сегодня, отметил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

«За 5 лет наш регион сделал скачок, настоящий рывок. По инвестициям мы занимали место в конце списка среди регионов страны, сейчас мы на 8 месте, в десятке лучших. Дворец спорта – на год раньше срока сдали. Два моста, развязка на улице Ново-Садовой и Советской Армии – все со значительным опережением сроков. Построено 110 новых объектов здравоохранения. И можно еще долго перечислять достижения. Вы работаете как уроженец нашей Куйбышевской, Самарской области, наш земляк. Вы лидер, за которым хочется идти, и люди идут за вами», - поблагодарил Главу региона Геннадий Котельников.



Одним из вопросов, который был рассмотрен на заседании Губернской Думы, стало внесение изменений в Закон Самарской области «О наградах в Самарской области». Законопроект был инициирован Губернатором. В перечень региональных государственных наград было предложено внести Почетный знак Нестора Постникова, который будет вручаться за вклад в развитие сферы здравоохранения, Почетный знак Николая Семенова - за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, и Почетный знак Дмитрия Устинова, которым могут быть награждены военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также других федеральных органов исполнительной власти, выполняющие задачи по обеспечению безопасности государства.



«Это значимая инициатива, мы должны чаще говорить слова благодарности жителям нашего региона», - отметила председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку Екатерина Кузьмичева.



Решение о поддержке инициативы было принято депутатами единогласно, за что Глава региона поблагодарил участников заседания. Губернатор отметил важную роль в работе по подготовке законопроекта Совета Почетных граждан Самарской области, особенно Петра Кабытова.



Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал потомкам Дмитрия Федоровича Устинова, которые дали согласие на учреждение награды.



«В нынешних особых условиях награда Дмитрия Федоровича Устинова особое значение имеет. Военный комиссар вооружения, министр оборонной промышленности, в самые тяжелые, самые сложные для страны годы, во многом благодаря его безусловному таланту была создана оборонная мощь страны, которая выиграла в самой страшной войне в мире. Хочу поблагодарить вас за поддержку. Думаю, мы очень своевременно эти решения принимаем», - заключил Губернатор, заверив, что первые кандидатуры для вручения наград будут обсуждаться с депутатским корпусом.

Фото: пресс-служба правительства СО