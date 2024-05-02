Под санкции Минфина США попала авиакомпания «Победа»

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Минфин США расширил санкции против России. Под ограничения попали 29 физических и более 250 юридических лиц. В частности, авиакомпания «Победа», автозавод «Урал», Брянский автомобильный завод и заводы «Протон» и «Астра».



При этом до 30 июля «Победе» разрешили операции для поставок товаров, технологий и услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации. Она попала в санкционный лист из-за того, что ведет работу в экономическом секторе России, который, как считается, поддерживает военно-промышленную базу страны, пишут "Ведомости".