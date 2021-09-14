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Почти полмиллиона жителей самарского региона проголосовали «За Сызрань!»

14 сентября 2021 16:01
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Подведены итоги масштабной работы по присвоению Сызрани почетного звания «Город трудовой доблести».

Решение Президента России Владимира Путина о присвоении Сызрани почетного звания «Город трудовой доблести» стало по-настоящему историческим событием в жизни Самарской губернии. Об этом заявил губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров, комментируя итоги заседания российского организационного комитета «Победа», состоявшегося 9 сентября.

Он выразил уверенность, что инициатива по присвоению Сызрани почетного звания «Город трудовой доблести» сплотила жителей не только самого населенного пункта, но и всей Самарской области и поблагодарил всех, кто принял участие в поддержке этой инициативы.

В начале августа 2021 года стартовала активная работа по присвоению Сызрани звания «Город трудовой доблести». Инициативу поддержал глава региона Дмитрий Азаров. В онлайн-голосовании на сайте самара-доблесть.рф приняли участие почти 10 тысяч человек.

Всего в поддержку этого решения высказались 492 317 человек, что в три раза превышает численность населения Сызрани. Жителей города поддержали многие региональные общественные организации– «Союз женщин Самарской области», областная Федерация профсоюзов, «Самарский союз молодежи», Общественная Палата Самарской области, Союз ветеранов вооруженных сил, в оффлайн-формате голосовали трудовые коллективы и профсоюзы крупнейших предприятий Сызрани, Жигулевска, Отрадного, Октябрьска, Самары и Тольятти. Голосовали за присвоение почетного звания жители других регионов ПФО.

Сегодня в Самаре на Штабе общественной поддержки партии лидеры народного мнения поделились впечатлениями о совместной работе в таком непростом деле как восстановление исторической справедливости.

«Мы подвели итоги нашей общей работы по сбору голосов, а их было более 490 тысяч. Спасибо каждому, кто голосовал за Сызрань, и поздравляем наших земляков», - обратилась к лидерам общественных объединений руководитель Штаба Регина Воробьева.

Получение почетного звания – признание прошлых заслуг, а в ближайших планах сызранцев - начать работу по установке стелы «Город трудовой доблести» на территории родного города.

Сызрань вошла в список из 12 российских городов, которым присвоено звание «Город трудовой доблести». Активная работа по присвоению Сызрани звания «Город трудовой доблести» стартовала в августе 2021 года. Инициативу городской общественности и «Единой России» поддержал губернатор, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров, дав старт голосованию, передает пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР"

 

 

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