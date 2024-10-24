Почти 125 тысяч школьников Самарской области приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

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В этом году она продлится до 27 октября.

Задания олимпиады моделируют реальные ситуации на дороге, и участники должны найти правильное безопасное решение. Ученики Самарской области принимают участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая в этом году стартовала 24 сентября. За месяц в образовательном соревновании приняли участие более 124 тысяч школьников Самарской области.

Пройти олимпиаду можно образовательной платформе «Учи.ру». Зарегистрироваться и принять участие в образовательном соревновании может каждый ученик с 1 по 9 классы. Олимпиада позволяет проверить и повысить знания основ правил дорожного движения у ребят школьного возраста. Выполнять задания можно в домашних условиях при участии родителей.

Координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов отметил, что профилактика была и остаётся действенным инструментом предупреждения дорожно-транспортных происшествий: «Всероссийская онлайн-олимпиада проходит в нашей стране в пятый раз. Она проводится при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». Победителей и участников традиционно мы отметим грамотами и сертификатами олимпиады».

Организаторами онлайн-олимпиады выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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