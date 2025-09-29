Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии

105

В мае этого года завершилась акция «Макулатурный фронт». 140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры. Средства от продажи пошли на закупку 10 беспилотников для нужд СВО. Организатором выступило региональное отделение партии «Единая Россия» при поддержке профильных министерств и экологических организаций.

Акция закончилась, но для школ - победительниц сбор бумаги превратился в захватывающее приключение по родному краю. Победители экологического марафона получили заслуженные награды – туристические поездки по Самарской области, которые обеспечил один из организаторов акции "Туристский информационный центр".

Одними из отличившихся стали волонтеры отряда «Доброе сердце» и учащиеся ГБОУ ООШ с. Семеновка, отправившиеся в путешествие в живописное село Ширяево.

«Это было настоящее приключение – путешествие на теплоходе по Волге до легендарного села Ширяево, расположенного в одном из крупнейших оврагов Самарской Луки. Здесь собрано всё, чем богата природа наших краёв – родники, скалы, каменистые степи, смешанные леса, берёзовые рощи, сосновые боры», – поделились впечатлениями участники поездки.

«Наш проект "Макулатурный фронт" решает сразу несколько важных задач, – рассказал инициатор акции, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин. – Он формирует у молодого поколения ответственное отношение к природным ресурсам и экологическую культуру. Мы очень помогли нашим ребятам - бойцам, передав им 10 беспилотников, и получили потрясающую обратную связь от них. Мы дали ребятам возможность практически помочь природе своими руками. А такие экскурсии – это награда за их труд, возможность лучше узнать родной край, его историю и красоту. Эти школьники - наше надёжное будущее, растут такие неравнодушные, активные ребята», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"