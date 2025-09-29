Я нашел ошибку
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии

29 сентября 2025 14:06
105
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.

В мае этого года  завершилась акция «Макулатурный фронт». 140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры. Средства от продажи пошли на закупку 10 беспилотников для нужд СВО. Организатором выступило региональное отделение партии «Единая Россия» при поддержке профильных министерств и экологических организаций.

Акция закончилась, но для школ - победительниц сбор бумаги превратился в захватывающее приключение по родному краю. Победители экологического марафона получили заслуженные награды – туристические поездки по Самарской области, которые обеспечил один из организаторов акции "Туристский информационный центр".

Одними из отличившихся стали волонтеры отряда «Доброе сердце» и учащиеся ГБОУ ООШ с. Семеновка, отправившиеся в путешествие в живописное село Ширяево.

«Это было настоящее приключение – путешествие на теплоходе по Волге до легендарного села Ширяево, расположенного в одном из крупнейших оврагов Самарской Луки. Здесь собрано всё, чем богата природа наших краёв – родники, скалы, каменистые степи, смешанные леса, берёзовые рощи, сосновые боры», – поделились впечатлениями участники поездки.

 «Наш проект "Макулатурный фронт" решает сразу несколько важных задач, – рассказал инициатор акции, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин. – Он формирует у молодого поколения ответственное отношение к природным ресурсам и экологическую культуру. Мы очень помогли нашим ребятам - бойцам, передав им  10  беспилотников, и получили потрясающую обратную связь от них. Мы дали ребятам возможность практически помочь природе своими руками. А такие экскурсии – это награда за их труд, возможность лучше узнать родной край, его историю и красоту. Эти школьники  - наше надёжное будущее, растут такие неравнодушные, активные ребята», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

