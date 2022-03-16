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По ту сторону: с чем сталкиваются самарцы, живущие за границей

16 марта 2022 12:27
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По ту сторону: с чем сталкиваются самарцы, живущие за границей

Жители России привыкают к новой реальности. В мире прокатилась волна русофобии, с притеснениями сталкиваются как эмигранты, так и туристы, студенты, бизнесмены. Для того, чтобы россияне, находящиеся за границей, смогли сообщать о случаях дискриминации и ущемления их прав, в Telegram создан канал «Релокейшн».

В новом телеграм-канале «Релокейшн» (https://t.me/relocationru) представлены свидетельства россиян, столкнувшихся с русофобией и откровенной агрессией. Жители РФ рассказывают о том, что пережили лично: их отказывались заселять в гостиницы и даже лечить в больницах, отказывались обслуживать в ресторанах, требовали съехать со съемных квартир, бывали случаи, когда преподаватели отказывались учить российских студентов. 
Зафиксировано, что россиянам, а европейцы причисляют к ним всех выходцев из СССР, кроме украинцев, отказывают в работе, а русскоязычные школьники подвергаются нападкам со стороны сверстников и даже учителей. Нередки случаи, когда, услышав русскую речь, европейцы реагируют агрессивно, оскорбляют. Доходит и до такого, что недовольные европейцы громят российские магазины и оскверняют церкви.
Рассказать о своей ситуации и обсудить его с другими участниками телеграм-канала, которые попали в похожую ситуацию, может любой россиянин.
Мы связались с самарцами, проживающими за рубежом в настоящий момент, и они поделились собственным опытом и наблюдениями об отношении к русским сейчас.   
 «Из-за войны дискриминацию пока не встречала. Хотя знакомилась и с простыми людьми, и профессорами на днях. Кто-то восхищается русской культурой и историей, кто-то просто говорит: «Ого, Россия!» Единственное, таксист один услышал, что я из России и посоветовал на время «сменить гражданство» и говорить, что я откуда-нибудь из Узбекистана, например. Потому что у него в окружении похоже люди агрессивно настроены. А так, я, наоборот, чаще вижу, что корейцы вежливы», – рассказывает Евгения Белова (живет в Южной Корее). 

«Что касается Чехии, то тут больше всего досталось в первую неделю детям в школе, потому что дети – это простая агрессия, это ясно. В общагах, где живут вместе русские и украинцы были акты отказа от проживания с русскими, но они пресекались тут же администрацией. В институтах было на первой неделе зафиксировано несколько случаев отказа преподавателей учить русских студентов, прославился этим вуз Высшая школа экономики BŠE, но все эти случаи были резко пресечены главным руководством вуза.
У нас на курсах языка ко всем русским бережное отношение, директор постоянно спрашивают, все ли хорошо, никто ли не обижает», – делится своим опытом Елена Николаева (живет в Чехии). 
В ответ на массовую мировую истерию и русофобию был создан телегам-канал «Релокейшн», чтобы показывать всю антигуманную и бесчеловечную сущность подобных действий, а также дискриминации как таковой, в надежде на то, что разумные люди во всем мире задумаются о происходящем и поймут, что люди должны оставаться людьми в любых ситуациях.
Русофобия в мире принимает угрожающие масштабы, что отмечают также и видные иностранные политики. К примеру, в защиту русских выступил президент Турции. Он осудил «фашистское отношение» Запада.  В Правительстве ФРГ отметили, что не потерпят нападок на русскоговорящее население.

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