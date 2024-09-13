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По программе «Единой России» и Минстроя с 2019 года благоустроили свыше 115 тысяч общественных пространств

13 сентября 2024 09:36
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По программе «Единой России» и Минстроя с 2019 года благоустроили свыше 115 тысяч общественных пространств
Из них обновили более 78 тысяч дворов.
 

За пять лет «Единой России» и Минстрою совместными усилиями удалось изменить в лучшую сторону городскую среду в десятках населённых пунктах по всей стране, отметил председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов, подводя предварительные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Только за этот год по стране обновили уже почти 4 тысячи территорий. До конца года в рамках федерального проекта планируется благоустройство ещё более трёх тысяч территорий. Отдельно хочу отметить Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. За время его проведения уже реализовано 630 проектов: это набережные, парки, скверы, бульвары, которые буквально стали украшением городов», – подчеркнул он.

По словам парламентария, цель проекта «Формирование комфортной городской среды» – преобразить города, сделать их комфортнее для жизни и дать новый импульс в развитии муниципалитетов. «Формирование городской среды – это то, что люди видят и чувствуют, это развитие экономики, общественной жизни», – сказал он.

Председатель комитета Госдумы по строительству обратил внимание, что с этого года в программу благоустройства также включены наукограды.

«Раньше такие научные центры включались в действующие программы выборочно. Теперь они смогут использовать федеральное финансирование. В состав получателей субсидий включён Байконур», – добавил он.

За пять лет действия программы «Формирование комфортной городской среды» в общественных обсуждениях приняли участие около 40 миллионов жителей регионов.

«Мы изначально ставили себе задачу обеспечить максимальное соучастие людей в проектной работе и в контроле за строительством самих объектов. Это повышает качество городской среды за счёт выявления реальных проблем и потребностей, что сказывается на эффективности каждого вложенного рубля», – заявил Сергей Пахомов.

В свою очередь замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько отметил, что Минстрой принимает активное участие в реализации народной программы «Единой России».

«Людям необходимо, чтобы в их населённых пунктах появлялись удобные современные места для отдыха, занятий спортом, комфортные улицы, благоустроенные парки. И основным инструментом достижения этого результата является федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», – добавил замминистра строительства и ЖКХ. Он напомнил, что сейчас потенциальными участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды являются 1238 населённых пунктов.

«Сумма финансирования конкурса с момента его запуска увеличилась уже в пять раз – до 35 миллиардов ежегодно. Это позволило допустить к участию города с населением до 200 тысяч человек, а в Дальневосточном федеральном округе – до 250 тысяч человек, куда входят не только городские, но и сельские поселения с населением от 5 тысяч жителей. С 2018 года мы провели уже 12 конкурсов, отобрали 1315 комплексных проектов благоустройства из 84 регионов», – подчеркнул Алексей Ересько.

С 2023 года к конкурсу присоединились новые регионы: Луганская и Донецкая Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.

«Они подали 55 заявок, из которых 19 проектов стали победителями. Отмечу роль, которую сыграли регионы-шефы и «Единая Россия» для помощи и интеграции новых субъектов. На 9 сентября 2024 завершено уже 725 проектов», – сказал он.

Алексей Ересько также отметил роль волонтёров «Единой России», которые помогали в проведении Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства. 214 тысяч волонтёров партии по всей стране сопровождали голосование в общественных местах муниципалитетов.

Федеральный координатор партпроекта «Городская среда», первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев напомнил также, что партия ежегодно проводит акцию по озеленению территорий.

«В этом году к ней присоединились 700 тысяч человек, охвачено более 20 тысяч дворов и свыше 6,5 тысяч общественных территорий в 1316 муниципальных образованиях», – сказал он.

Федеральный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов отметил вклад молодёжи в реализацию проекта по развитию городской среды.

«Мы продолжим совместный проект с Минстроем и с Институтом развития местного самоуправления - «Идеи, преображающие города». Школьники, студенты, и молодые специалисты участвуют в этом всероссийском конкурсе и показывают свой взгляд в благоустройстве территорий», – подчеркнул он.

По мнению координатора партийного проекта «Городская среда» в регионе Владимира Субботина, жители Самарской области по достоинству оценили проект «Формирование комфортной городской среды» и с удовольствием участвуют  в нем ежегодно. 

«Все больше жителей стремятся улучшить территорию своего города, села или района. По итогам 2023 года наша губерния вошла в тройку самых активных регионов страны в онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Именно взаимодействие с жителями и обсуждение с ними принципиальных решений позволяют создавать современные и востребованные общественные пространства.

В Самарской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская и среда» в 2023 году обновили 462 объекта. Наш регион занял первое место в ПФО и второе по России по темпу облагораживания территории. Причём, речь идет не только о крупных локациях – парках, скверах, центральных улицах, но и о дворовых территориях (которых уже благоустроено сотни!), детских площадках, памятных и знаковых для жителей местах.

Напомним, что с каждым годом всё больше жителей вовлекаются в процесс формирования комфортной городской среды в Самарской области. Только в прошлом году в Самарской области в голосовании приняли участие почти 420 тысяч человек. За последние пять лет в регионе благоустроено 790 общественных и 1586  дворовых территорий. 

 

Источник фото: Личный аккаунт Владимира Субботина https://vk.com/id657231081

Теги: Единая Россия

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