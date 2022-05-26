По поручению губернатора для отдыха самарских детей будет реконструирован оздоровительный лагерь «Черноморец» в Анапе 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Общий размер дивидендов холдинга за прошлый год может составить 1,243 трлн руб.
"Газпром" может выплатить рекордные дивиденды за 2021 год
В ходе экскурсии ребята посетили основные цеха Самарской ГРЭС, которые отвечают за производство тепловой и электрической энергии.
Выпускники «Школы молодого энергетика» посетили Самарскую ГРЭС
В Сумской области на смену сыру «Российский» пришел «Антироссийский
Украина занялась переименованием привычных названий продуктов питания на антироссийские
В феврале центр получил 42 пары соколов.
Первые птенцы редких камчатских соколов появились в питомнике на Камчатке
С предложением якобы компенсационных выплат от государства.
ЦБ: выявлена новая схема мошенничества
Отмечается, что это самая большая монета, созданная в истории монетного двора. Производственный процесс занял 400 часов.
В Великобритании отчеканили 15-килограммовую золотую монету к 70-летию правления королевы
Грантовый фонд – 90 млн рублей. Награду победителям вручает лично Президент России.
Международная Премия #МЫВМЕСТЕ: до конца приема заявок осталось 17 дней
В районе I очереди набережной уже выгружают очищенный песок.
В Самаре готовят городские пляжи к купальному сезону
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.3
-0.67
EUR 57.92
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

По поручению губернатора для отдыха самарских детей будет реконструирован оздоровительный лагерь «Черноморец» в Анапе 

26 мая 2022 19:33
325
Лагерь представляет собой 6 корпусов с номерами, рассчитанными на 2-8 человек.

Оздоровительный комплекс «Черноморец», расположенный на территории федерального детского курорта Анапа и приобретенный Правительством региона для организации отдыха детей из Самарской области, будет восстановлен на средства концессионера. Задачу по поиску инвестора ранее поставил областному минэку глава региона Дмитрий Азаров.

В инфраструктуру «Черноморца» входят 24 объекта и земельный участок площадью более 8 га. Лагерь представляет собой 6 корпусов с номерами, рассчитанными на 2-8 человек. На территории также расположены здания столовой, медицинского пункта, административного корпуса, гостиницы, а также прачечная, холодильник, склады и даже теплица.

Для проведения массовых мероприятий и праздников в лагере есть большой клуб, который одномоментно может вместить до 350 человек. Предусмотрена и необходимая инфраструктура для занятий спортом: футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки. У лагеря есть собственный песчаный пляж с дюнами – для комфортного отдыха детей его планируют оборудовать теневыми навесами и зонтами. Всю имеющуюся материальную базу лагеря планируется привести в порядок в течение трех лет.

«Благодаря реализации этого проекта дети из Самарской области смогут оздоравливаться на морском побережье, на одном из самых популярных для детского отдыха курортов страны, - подчеркнул значимость инвестпроекта для жителей региона Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.- Командой регионального минэка проведена большая работа по упаковке проекта, поиску и сопровождению инвестора, готового вложить свои силы и средства в этот объект. Мы, безусловно, продолжим эту работу, чтобы проект был реализован как можно скорее и лагерь начал работу».

Ежегодно в Анапе отдыхает примерно 350 тысяч детей со всей России и других стран. Это место идеально подходит для детского оздоровительного отдыха: мягкий субтропический климат, большое число солнечных дней, песчаные пляжи, морская вода. ДОЛ «Черноморец» расположен на Пионерском проспекте, на первой береговой линии. Отдыхать в лагере дети смогут не только летом – учреждение работает круглый год. К тому же, теплый сезон в Анапе длится семь месяцев в году: с мая по ноябрь.

В смену, которая длится 21 день, обновленный лагерь сможет принимать примерно 500 человек. При этом ежегодно регион планирует закупать до 600 путевок по фиксированной стоимости для детей из Самарской области, в том числе для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Инвестор получит объекты лагеря в пользование на 34 года и в течение первых трех лет вложит в их реконструкцию не менее 324 млн. рублей. Также проект предусматривает концессионную плату инвестора в бюджет Самарской области – начиная с 2025 года и до окончания действия соглашения будет выплачено 315 млн. рублей», - рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Поддержка семей с детьми сегодня является одним из главных приоритетов государственной политики. Поэтому, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась сегодня страна и регион, количество мер поддержки семей, в которых воспитываются дети, неизменно продолжает расти. Так, в среду, 25 мая, на заседании президиума Госсовета, которое провел Президент РФ Владимир Путин, было озвучено предложение расширить меры поддержки для семей на компенсацию расходов по организации отдыха детей.

Напомним, несколько дней остается до старта летней оздоровительной кампании для детей на территории Самарской области. Свои двери для ребят откроют 50 организаций, где смогут отдохнуть свыше 50 тысяч детей. В этом году летом по льготным путевкам отдохнут более 19 тысяч детей Самарской области. Из них почти 7 тысяч - дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, они получат бесплатные путевки.

 

Фото:   pixabay

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна
26 мая 2022  10:33
На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна
359
Социальная поддержка граждан и рост их благосостояния – ключевые задачи Правительства Самарской области.
25 мая 2022  22:28
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин
668
Самарцы решат, каким станет парк Молодежный
25 мая 2022  13:57
Самарцы решат, каким станет парк Молодежный
493
Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй  раз
25 мая 2022  12:45
Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй раз
556
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
24 мая 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
733
Весь список