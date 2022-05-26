По поручению губернатора для отдыха самарских детей будет реконструирован оздоровительный лагерь «Черноморец» в Анапе 

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Оздоровительный комплекс «Черноморец», расположенный на территории федерального детского курорта Анапа и приобретенный Правительством региона для организации отдыха детей из Самарской области, будет восстановлен на средства концессионера. Задачу по поиску инвестора ранее поставил областному минэку глава региона Дмитрий Азаров.

В инфраструктуру «Черноморца» входят 24 объекта и земельный участок площадью более 8 га. Лагерь представляет собой 6 корпусов с номерами, рассчитанными на 2-8 человек. На территории также расположены здания столовой, медицинского пункта, административного корпуса, гостиницы, а также прачечная, холодильник, склады и даже теплица.

Для проведения массовых мероприятий и праздников в лагере есть большой клуб, который одномоментно может вместить до 350 человек. Предусмотрена и необходимая инфраструктура для занятий спортом: футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки. У лагеря есть собственный песчаный пляж с дюнами – для комфортного отдыха детей его планируют оборудовать теневыми навесами и зонтами. Всю имеющуюся материальную базу лагеря планируется привести в порядок в течение трех лет.

«Благодаря реализации этого проекта дети из Самарской области смогут оздоравливаться на морском побережье, на одном из самых популярных для детского отдыха курортов страны, - подчеркнул значимость инвестпроекта для жителей региона Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.- Командой регионального минэка проведена большая работа по упаковке проекта, поиску и сопровождению инвестора, готового вложить свои силы и средства в этот объект. Мы, безусловно, продолжим эту работу, чтобы проект был реализован как можно скорее и лагерь начал работу».

Ежегодно в Анапе отдыхает примерно 350 тысяч детей со всей России и других стран. Это место идеально подходит для детского оздоровительного отдыха: мягкий субтропический климат, большое число солнечных дней, песчаные пляжи, морская вода. ДОЛ «Черноморец» расположен на Пионерском проспекте, на первой береговой линии. Отдыхать в лагере дети смогут не только летом – учреждение работает круглый год. К тому же, теплый сезон в Анапе длится семь месяцев в году: с мая по ноябрь.

В смену, которая длится 21 день, обновленный лагерь сможет принимать примерно 500 человек. При этом ежегодно регион планирует закупать до 600 путевок по фиксированной стоимости для детей из Самарской области, в том числе для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Инвестор получит объекты лагеря в пользование на 34 года и в течение первых трех лет вложит в их реконструкцию не менее 324 млн. рублей. Также проект предусматривает концессионную плату инвестора в бюджет Самарской области – начиная с 2025 года и до окончания действия соглашения будет выплачено 315 млн. рублей», - рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Поддержка семей с детьми сегодня является одним из главных приоритетов государственной политики. Поэтому, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась сегодня страна и регион, количество мер поддержки семей, в которых воспитываются дети, неизменно продолжает расти. Так, в среду, 25 мая, на заседании президиума Госсовета, которое провел Президент РФ Владимир Путин, было озвучено предложение расширить меры поддержки для семей на компенсацию расходов по организации отдыха детей.

Напомним, несколько дней остается до старта летней оздоровительной кампании для детей на территории Самарской области. Свои двери для ребят откроют 50 организаций, где смогут отдохнуть свыше 50 тысяч детей. В этом году летом по льготным путевкам отдохнут более 19 тысяч детей Самарской области. Из них почти 7 тысяч - дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, они получат бесплатные путевки.

Фото: pixabay