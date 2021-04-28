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По инициативе Дмитрия Азарова в самарском регионе прошел Первый всероссийский форум  «Проектирование госуправления 0.4»
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По инициативе Дмитрия Азарова в самарском регионе прошел Первый всероссийский форум  «Проектирование госуправления 0.4»

28 апреля 2021 17:16
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Участники всероссийского форума высоко оценили опыт Самарской области по цифровой трансформации государственных услуг. 

Сегодня, 28 апреля, в Самарской области по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова прошел Первый всероссийский форум  «Проектирование госуправления 0.4». 

 На форуме обсудили различные аспекты совершенствования системы государственного управления. В работе одной  из площадок -  «Оптимизация деятельности органов власти» принял участие председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. 

Глава областного  кабмина представил подробный доклад о внедрении принципов бережливого производства, которые стали основой для оптимизации и цифровой трансформации государственных услуг на территории региона. 

«В самой механике процесса получения госуслуги, «дружественности» этой системы по отношению к человеку и гражданину, в максимально удобных электронных сервисах, быстро и без сбоев работающих площадках, быстрых и надежных способах регистрации – и главное, удовлетворенности людей работой системы, – должен прослеживаться принцип человекоцентричности, который стал одним из основных смыслов  Послания Президента Российской Федерации»,  - подчеркнул председатель областного Правительства.

«Самым наглядным примером здесь является, пожалуй, принцип социального  казначейства, реализуемый в социальной сфере. Он предполагает использование единой цифровой платформы, которая позволит не только назначать и осуществлять меры социальной поддержки, но, прежде всего, информировать об этой возможности гражданина, предлагать  услугу и запрашивать его согласие на получение такой помощи. Это кардинально изменит формат взаимодействия гражданина и органов государственной власти», - добавил Виктор Кудряшов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Правительство региона уделяют приоритетное внимание оптимизации  госуслуг, их переводу в цифровой формат.

«Выстраивание более простых и понятных алгоритмов предоставления госуслуг невозможно без перестройки работы внутри самих ведомств с учетом принципов бережливого производства, -  отметил Виктор Кудряшов. - Самарская область накопила достаточно большой опыт по внедрению принципов бережливого производства на промышленных предприятиях в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В этот процесс вовлечено более 200 предприятий, сформировался пул опытных и компетентных консультантов. И эти принципы мы также применяем в госуправлении».

Критериями оценки выступают следующие  показатели:  доля сотрудников, обученных основам бережливого производства;  оптимизация и оцифровка процессов;  наличие закрепленных KPI;  периодичность совещаний и продуктивность деятельности проектной группы;  используемый в работе инструментарий.

В настоящее время из 29 органов власти (28 органов исполнительной власти и Администрация Губернатора), которые готовятся к внедрению принципов бережливого производства, 18 уже заключили соглашения, договоры или контракты с целью оптимизации работы ведомства, еще два готовят такие документы.  Еще ряд ведомств успешно работают по этому направлению самостоятельно.  В общей сложности  в 2021 году планируется оптимизировать 66 процессов. Оптимизация в отношении 64  была проведена в минувшем году – это как внутренние процессы, так и процедуры оказания государственных услуг. 

«Безусловно, особый акцент в рамках внедрения принципов бережливого производства мы делаем на оптимизации процесса предоставления государственных услуг. Здесь мы добились определенных результатов. Из 116 государственных услуг около 70% так или иначе оказываются в цифровом формате, а 18% осуществляются по реестровой модели, без посещения государственных органов. До конца года 35% таких услуг планируется перевести на реестровую модель», - отметил первый вице-губернатор.  

Лидерами в этой работе  являются министерство здравоохранения, министерство социально-демографического и семейной политики, министерство труда и служба ЗАГС.  

Говоря о цифровизации здравоохранения региона, необходимо выделить ряд направлений, успешно реализованных и доказавших свою эффективность. В Самарской области работает единый номер горячей линии по коронавирусу – 122. Позвонив по нему, граждане могут вызвать мобильную медицинскую бригаду, записаться на прием к врачу, записаться на вакцинацию от коронавируса, получить психологическую поддержку и ответы на самые часто задаваемые вопросы. Ежедневно горячая линия обслуживает около шести тысяч звонков граждан.

С 2019 года в регионе стали доступны такие сервисы на портале Госуслуг, как запись на прием к врачу, вызов врача на дом, запись на диспансеризацию, получение информации об оказанной медицинской помощи и доступ к электронным медицинским документам.

В регионе получили развитие телемедицинские консультации. Новая система «Управление льготным лекарственным обеспечением» активно используется в практике электронных рецептов на льготные лекарственные препараты с перспективой полного отказа от бумажных рецептов. 

Значительно упростила работу медиков информационная система «Центральный архив медицинских изображений Самарской области», к которой подключены 120 единиц цифрового медицинского оборудования в 18 учреждениях. Архив медицинских изображений предоставляет врачам возможность получать доступ ко всем диагностическим снимкам пациента, проводить телемедицинские консультации, скрининг и автоматическую обработку. 

Значительно продвинулось в работе по совершенствованию процессов оказания госуслуг министерство социально-демографической и семейной политики региона. В настоящее время в упрощенном формате производится ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Гражданину достаточно только обратиться с заявлением в органы социального обеспечения. Все необходимые для назначения выплат сведения министерство получает путем межведомственного взаимодействия, без участия гражданина. В минувшем году этой выплатой было обеспечено более 90 тысяч семей

Министерством проведена также оптимизация предоставления ежемесячной денежной выплаты на проезд в общественном транспорте, предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области.

С апреля 2021 совместно с органами местного самоуправления проводится работа над упрощением процедуры массовой услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

«Перспективным региональным проектом является создание карты жителя Самарской области с широким набором опций,  которая объединит платежную, кредитную, социальную и транспортную карты. Владельцам карт будут также предоставлены скидки и бонусы от коммерческих компаний-партнеров и другие сервисы. До конца текущего года мы планируем начать массовый выпуск карты», - сообщил Виктор Кудряшов.

Впечатляющие  результаты  работы по переводу государственных услуг в дистанционный и  цифровой формат демонстрирует служба записей актов гражданского состояния. Это тем более важно, что ежегодно в органы ЗАГС Самарской области обращаются свыше  500 тысяч граждан, регистрируется свыше 100 тысяч актов гражданского   состояния.

 «Одной из первых в стране Самарская область в минувшем году досрочно завершила большую работу по наполнению информационной системы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, добавив туда сведения за период с 1926 по 2018. Это позволило существенно упростить процедуры подготовки документов. Сегодня большинство услуг, по которым срок ожидания  составлял месяцы, представляются за несколько минут,», - акцентировал внимание участников форума председатель регионального кабмина.

 Готовится к запуску суперсервис «Рождение ребенка» В настоящее время для оформления базового комплекта документов и пособий при рождении ребенка требуется до 14 личных визитов в государственные ведомства или МФЦ, 23 бумажных заявления и более полутора часов времени без учета ожидания в очереди.  Суперсервис позволит выполнить все необходимые процедуры дистанционно и сократит время получения необходимых документов до 15 минут. Готовые документы (электронное свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, сертификат на материнский капитал, запись в детский сад и электронное оформление пособий) поступят родителям  в электронном виде, а социальные пособия будут перечислены на банковскую карту. 

Как отметили участники обсуждения, Самарская область достигла значительных результатов в процессах внедрения принципов бережливого производства, оптимизации государственных услуг и их перевода в цифровой формат. 

«Эта работа пока далеко не завершена, впереди много работы, но многие граждане уже оценили новое качество предоставления государственных услуг. Уверен, что мы выполним все поставленные задачи», - заключил Виктор Кудряшов.

 

Фото: правительство Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания опыт самарский регион Форум

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