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ПМЭФ – 2025: Губернатор Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве с «Транспортом будущего» в сфере высоких технологий

18 июня 2025 20:22
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Соглашение подразумевает сотрудничество, направленное на укрепление технологического суверенитета региона и развитие инновационных отраслей промышленности.

На площадке ПМЭФ-2025 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор группы компаний «Транспорт будущего» Юрий Козаренко подписали соглашение о сотрудничестве Правительства области и компании в сфере высоких технологий.

Соглашение подразумевает сотрудничество, направленное на укрепление технологического суверенитета региона и развитие инновационных отраслей промышленности. Стороны договорились совместно работать над реализацией высокотехнологичных проектов в таких ключевых сферах, как разработка, производство и эксплуатация беспилотных авиационных систем, робототехнических комплексов, а также развитие аэрокосмической отрасли. Планируемый совокупный объем инвестиций в целях реализации проектов на период до 2030 года составляет более 30 млрд рублей.

«Самарская область является одним из передовых регионов России по развитию отрасли беспилотной авиации. Для нас она одна из стратегических, которая позволит «вытягивать» за собой большое количество новых технологий. Сегодня мы сделали еще один шаг в укреплении экосистемы для отрасли БАС, заключив соглашение о совместной работе с «Транспортом будущего», нацеленной на укрепление технологического суверенитета. Уверен, что наше взаимодействие станет фундаментом для дальнейшего прогресса региона», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Группа компаний «Транспорт будущего», основанная в 2021 году, разрабатывает, производит и эксплуатирует беспилотные авиационные системы, создает платформы БАС и модели их применения для различных отраслей промышленности. Компания производит и эксплуатирует свои БАС с целью перевозки грузов, мониторинга, использования в аграрном секторе и других направлениях. Ключевой компетенцией «Транспорт будущего» является локализация отечественных комплектующих для БАС. Также компания – один из учредителей научно-производственного центра БАС «Самара». Это одна из первых в регионах России инфраструктура общего пользования для разработчиков, производителей и эксплуатантов БАС, включающая оборудование для выпуска беспилотных аппаратов и комплектующих, учебный центр для подготовки пилотов БАС, летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр. Получив финансирование, офис и цеха, команды разработчиков смогут проверить, насколько их разработки могут быть применимы в жизни. Создание НПЦ БАС «Самара» ведется в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

 

Фото:  пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания

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