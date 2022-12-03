Песков заявил, что Россия не примет потолок цен на нефть

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Москва не примет потолок цен на российскую нефть. Пока идет анализ этой ситуации, о дальнейших решениях власти сообщат по его итогам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим", - сказал представитель Кремля, комментируя это решение.

В пятницу страны Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель, в субботу решение должен утвердить Совет ЕС. Об аналогичных мерах заявили страны Группы семи и Австралия.

Фото: Алексей Андронов / ТАСС



