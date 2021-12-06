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Песков: Во время переговоров Путина и Байдена впервые будет использована спецлиния видеосвязи

6 декабря 2021 23:38
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По словам Пескова, защищенная линия позволит лидерам обсудить самые ответственные темы, требующие повышенного уровня секретности.

Во время переговоров Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом впервые будет использована специальная защищенная линия видеосвязи, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Она была ранее. При предыдущих администрациях была достигнута договоренность о создании такой линии. Связисты потрудились, она создана и до сих пор только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась", — сказал он в эфире Первого канала.

По словам Пескова, защищенная линия позволит лидерам обсудить самые ответственные темы, требующие повышенного уровня секретности.

Как отметил представитель Кремля, при необходимости Путин сможет обратиться к тому, чья помощь ему потребуется, но в целом это будет разговор двух президентов.

Переговоры пройдут 7 декабря около 18:00. Прямого эфира не будет, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-мероприятия.

Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности, добавил представитель Кремля. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии.

Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы, уточнил Песков.

 

Фото:  соцсети

Теги: Путин

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