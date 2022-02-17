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Песков: ситуация у границ России может воспламениться в любой момент

17 февраля 2022 14:57
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Но даже несмотря на это Россия сохраняет ответственную позицию и ждет от своих партнеров диалога.

Ситуация на Украине - в непосредственной близости от российских границ - может в любой момент выйти за грань информационных атак и воспламениться. Об этом журналистам заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ", - отметил он, говоря о ситуации вокруг Украины.

Но даже несмотря на это, продолжил представитель Кремля, Россия сохраняет ответственную позицию и ждет от своих партнеров диалога. Он напомнил, что Москва уже сформулировала ответ Западу по гарантиям безопасности. "Он был принципиально и концептуально согласован президентом России. И буквально в это время, сейчас министерство иностранных дел начнет доводить до сведения наших собеседников ответ", - сказал Песков.

 

Фото:   Сергей Бобылев/ТАСС

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