Песков: решение о переносе осеннего призыва принято в связи с перегрузкой военкоматов

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Решение о переносе осеннего призыва было принято в связи с перегрузкой военкоматов из-за частичной мобилизации. Об этом в субботу, 1 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут "Известия".

«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников», — сказал он «РИА Новости».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, он начнется с 1 ноября. Ожидается, что число призывников составит 120 тыс. человек. Несмотря на то что очередной призыв стартует на месяц позже обычного, увольнение срочников начнется 1 октября.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков