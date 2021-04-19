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Представитель Кремля оставил без комментариев вопрос о возможной причастности администрации президента США к готовившемуся покушению.
Песков: Путин обсуждал с Байденом информацию о готовившемся покушении на Лукашенко
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Песков: Путин обсуждал с Байденом информацию о готовившемся покушении на Лукашенко

19 апреля 2021 20:08
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Представитель Кремля оставил без комментариев вопрос о возможной причастности администрации президента США к готовившемуся покушению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин обсуждал в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом информацию о готовившемся покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

"Да, [обсуждали]", - сказал он в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля оставил без комментариев вопрос о возможной причастности администрации Байдена к готовившемуся покушению, указав, что "всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение".

Он отметил, что в отношении президента Белоруссии со стороны задержанных обсуждались "абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы". "Поэтому, конечно, это говорит о большой опасности", - добавил Песков.

Лукашенко в субботу выступил с заявлением, что Путин затронул в беседе с Байденом вопрос подготовки покушения на белорусского лидера спецслужбами США.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента Александра Лукашенко. В результате совместной с КГБ Белоруссии спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуты. По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко.

 

Фото:    Михаил Метцель/ТАСС

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