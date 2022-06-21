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Песков поприветствовал передачу Муратовым денег на помощь детям с Украины

21 июня 2022 15:21
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Любая помощь беженцам, тем более детям, может только приветствоваться.

Любая помощь беженцам, тем более детям, может только приветствоваться. Об этом 21 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль, чтобы перечислить вырученные деньги в фонд ЮНИСЕФ для помощи детям-беженцам с Украины, пишут "Известия".

«Очень много людей помогает, я могу говорить в данном случае за Россию, беженцам, которые прибывают на территорию России. Их становится больше и больше, и люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно если это касается детей, может только приветствоваться. Но, повторю, речь идет о многих людях, едином порыве», — сказал он журналистам.

 

Фото: ТАСС

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