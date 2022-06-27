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Песков назвал невозможным отключение России от глобального интернета

27 июня 2022 09:25
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Песков назвал невозможным отключение России от глобального интернета

По его словам, власти страны подготовились, чтобы российский интернет продолжил работать, даже если России его отключат. Сама страна отключаться от глобальной сети не собирается, пишет Коммерсантъ.

«А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991 г., когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — подчеркнул он.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что, если Россию отключат от европейских точек обмена, страна может получать интернет-трафик из стран Азии. Он отметил, что главный магистральный оператор – «Ростелеком» — готов к такому сценарию.

1 февраля зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у страны есть технологические возможности обеспечить автономную работу российского сегмента интернета, на законодательном уровне также все подготовлено, но доводить до таких крайностей никому не хотелось бы.

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