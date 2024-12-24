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Песков: для ликвидации разлива мазута в Черном море нужны дополнительные ресурсы

24 декабря 2024 17:55
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Песков добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.

Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуется время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Песков добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.

Он также отметил, что эта крупная экологическая катастрофа остается в центре внимания главы государства Владимира Путина.

"Глава Минприроды России Александр Козлов докладывал неоднократно и президенту, и руководству администрации президента, и правительства", - добавил Песков.

 

Фото:   freepik.com

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