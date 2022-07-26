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Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву. Об этом 26 июля сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пишут "Известия".

«Это действительно первый состав, который пришел к нам после решения Евросоюза по санкциям. Это снимет определенную напряженность, которая была на рынке стройматериалов», — сказал он журналистам.

Накануне руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков рассказал, что власти области ожидают первые 60 вагонов с цементом в четверг. В тот же день стало известно, что литовская сторона начала согласовывать транзит санкционных грузов по железной дороге.

Фото: ТАСС/Виталий Невар/"Известия"