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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле начнутся 29 марта в 10:30 мск. Об этом сообщили в понедельник журналистам в канцелярии президента Турции Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

"Переговоры делегаций пройдет завтра утром в 10:30 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) в президентском офисе "Долмабахче". Встреча будет закрыта для прессы", - отметили в канцелярии.

Позже турецкий лидер подтвердил информацию о дате переговоров.

"Завтра начнутся переговоры между делегациями в Стамбуле. Перед этим мы проведем короткую встречу со сторонами", - сказал он, выступая в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

Ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта. Позднее канцелярия турецкого лидера сообщила, что в ходе телефонных переговоров он и президент России Владимир Путин договорились провести встречу делегаций в Стамбуле.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.

Фото: ТАСС