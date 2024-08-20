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«Партийный десант» проверил, как реализован капремонт объектов Народной программы партии в Кинельском районе

20 августа 2024 09:25
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В прошлом году по программе модернизации учреждений образования было капитально отремонтировано старое здание детского сада в селе Георгиевка.

В прошлом году по программе модернизации учреждений образования было капитально отремонтировано старое здание детского сада в селе Георгиевка. Депутаты-единороссы и партийный актив побывали в обновлённом корпусе дошкольного учреждения. Просьбу о ремонте детсада жители села внесли в Народную программу партии.

После капитального ремонта старое здание детского сада в селе Георгиевка вошло в обычный режим работы. Общественники и партийцы Кинельского района проверили работу объекта вместе с вице-спикером Самарской губернской думы Александром Живайкиным.

Старыми в этом корпусе детского сада остались лишь несущие стены.  Все остальное – внутренняя отделка, потолки, стены, лестницы, коммуникации – претерпело серьёзные изменения.

«Удалось попасть в областную программу  модернизации образовательных учреждений и получить финансирование на капитальный ремонт. На выполнение работ выделено 12,8 миллионов рублей. Строители провели  полный демонтаж и обновление всех коммуникаций и покрытий. Теперь детский сад выглядит совершенно иначе», - рассказал депутат по Кинельскому избирательному округу № 24 Александр Живайкин.

«Очень радует, что сельские ребятишки растут и развиваются в таких красивых, ярких, современных детских садах.  После капитального ремонта детский сад в Георгиевке воспринимается совсем по-другому. Стараемся по возможности помогать вводить его в привычный ритм работы. Ростовую мебель, жалюзи и рулонные шторы приобрели из средств районного бюджета. У руководства детского сада есть еще просьбы и пожелания – будем решать вопросы, исходя из необходимости и возможностей. В первую очередь приобретем все, что касается обеспечения безопасности», - рассказал глава Кинельского района Юрий Жидков, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Яркий дизайн, перепланировка и зонирование  наполнили детский сад новыми возможностями. Теперь у дошколят появились малый спортивный зал и комната ранней профориентации, а у педагогов – простор для работы и творчества.

«Детский сад после капитального ремонта – это очень большой стимул для работы. Хочется творить, хочется работать лучше, хочется достигать достойных результатов. У нас очень много идей и для дальнейшего оформления. В нашем коллективе есть творческие люди, которые хотят садик сделать более уютным, более домашним, потому что сюда каждый день приходят наши дети. Огромную благодарность от себя лично, от сотрудников детского сада, от родителей воспитанников хочется выразить администрации муниципалитета, Юрию Николаевичу Жидкову за помощь и поддержку», - поделилась эмоциями старший детского сада Наталья Звягина.

«Решив бытовые и хозяйственные проблемы,  работники сада превратили его не просто  в место для игр и обучения, а настоящий центр инноваций! Во-первых, это региональная опорная площадка по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования - это новый статус, который подтверждает высокий уровень педагогического коллектива. Во – вторых, педагоги  начали внедрять уникальные краткосрочные образовательные практики, эффективно взаимодействуют с родителями. У них работа выстроена так, что каждый может поделиться своими знаниями и опытом.  Впечатлил проект, который дал мощный толчок к внедрению инженерно-технических направлений в дошкольное образование - «Техномир: развитие без границ». Очень приятно было видеть заинтересованные, горящие глаза коллектива. Прекрасные педагоги Георгиевского детского сада - делают дошкольное образование ярким, увлекательным и полезным!», - отметил Живайкин.

Напомним, что более 205 тысяч жителей Самарской области внесли свыше 340 тысяч наказов в народную программу партии «Единая Россия» в 2021 году. Продолжить создание во всех дошкольных организациях страны комфортной развивающей среды - одна из важных задач, внесённых в программный документ партии жителями регионов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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