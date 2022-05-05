«Парад у дома ветерана» прошел в Куйбышевском районе Самары

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В преддверии 77-й годовщины Победы в Самаре во многих дворах, где живут ветераны, зазвучали песни военных лет. Защитников Отечества поздравляют волонтеры, представители городской администрации, депутаты всех уровней.

В Куйбышевском районе областной столицы вместе с депутатами Самарской Губернской Думы Юлией Хаджиевой и Николаем Панченко ветеранов Великой Отечественной войны поздравили кадеты школы № 177. Учащиеся кадетских классов отправились к героям-землякам Фатыху Гереевичу Шарапову и Николаю Александровичу Цуканову торжественным маршем, в парадной форме, и, конечно, с песнями.

Шарапов Фатых Гереевич в 1943 году ушел в армию. Весной 1944 года был направлен в Безенчукское Военно-морское авиационное училище имени Леваневского. После курсов был направлен на фронт – под Николаев. В звании старший матрос военно-морской авиации Черноморского флота летал в экипаже минно-торпедной авиации пулеметчиком и радистом. Победу встретил в госпитале. Фатых Гереевич - член Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Куйбышевского района г. Самары.

Индивидуальный парад состоялся и во дворе, где живет ветеран ВОВ Николай Цуканов. Он родился в 1923 году в Царицынской губернии в многодетной семье. Когда началась война все курсанты записались добровольцами на фронт. В 1942 году получил ранение, попал в плен и был вывезен на территорию Чехословакии. С плена бежал и попал в партизанский отряд чехословацкого сопротивления. В этом отряде воевал до полной Победы. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Поздравить ветеранов пришли и маленькие патриоты, подрастающая смена. Они рассказывали стихи, подарили свои рисунки и с упоением слушали рассказы участников Великой Отечественной войны.

«В преддверии Дня Великой Победы, при участии школьников-кадетов Школы № 177 под руководством офицера Волкова Владимира Вениаминовича, поздравила наших ветеранов-дедулечек – славных участников Великой Отечественной войны! Все они - живые легенды нашей страны, свидетели исторических событий того трудного времени. Многим из них уже больше 95 лет. Но, несмотря на такой преклонный возраст, в их глазах блещет неутолимая жажда жизни и любовь к Родине! Низкий им поклон за жизнь!», - поделилась впечаитлениями депутат фракции «Единая Россия» Юлия Хаджиева. К ее мнению присоединился и коллега по парламенту – Николай Панченко.

«Ветераны Великой Отечественной войны традиционно становятся главными гостями на трибунах во время Парада Победы. Со временем остается все меньше тех, кому здоровье позволяет выйти за пределы своего двора. Если ветераны не идут на парад, значит, парад должен прийти к ним!», - уверен волонтер партийного центра, активист «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Спирин.

«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» дали старт акции по поздравлению фронтовиков с Днём Победы. По всей стране «Единая Россия» поздравит около 23 тысяч фронтовиков. Поздравления и подарки в Самарской области получат 423 ветерана Великой Отечественной войны, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"