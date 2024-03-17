Памфилова: ГАС "Выборы" надежно защищена от атак недругов

Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" надежно защищена от внешних атак, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
"ГАС "Выборы" недоступна для атак недругов. Здесь мы абсолютно спокойны. Там суперзащита", – отметила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.
Выборы президента России проходят 15,16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("новые люди") и Владимир Путин (самовыдвиженец), пишет Смотрим.