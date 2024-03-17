Памфилова: ГАС "Выборы" надежно защищена от атак недругов

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Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" надежно защищена от внешних атак, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

"ГАС "Выборы" недоступна для атак недругов. Здесь мы абсолютно спокойны. Там суперзащита", – отметила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.

Выборы президента России проходят 15,16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("новые люди") и Владимир Путин (самовыдвиженец), пишет Смотрим.