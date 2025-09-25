Я нашел ошибку
Главные новости:
Целью его визита в страну было паломничество.
Буддистский монах из России погиб при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Два жителя Новокуйбышевска обвиняются в даче взятки сотруднику исправительного учреждения
В самарсом сквере у САТОБ состоялось возложение цветов и встреча-концерт музыкальной общественности.
Сегодня исполнилось 119 лет со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича
В ходе мероприятия представителям наиболее активных образовательных учреждений были вручены благодарственные письма.
Будущих врачей готовят со школы: в СамГМУ подвели итоги проекта с образовательными учреждениями
Всего было проведено 27 проверок в магазинах и на складах маркетплейсов, в результате которых выявлены многочисленные нарушения.
Самарские таможенники выявили 3000 нелегальных электронных устройств при проверке магазинов и маркетплейсов
Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.
Для самарских родителей проведут познавательный мастер-класс
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
«Народная премия» – это проект, призванный отметить тех, кто вносит реальный вклад в развитие родного региона.
Федеральный конкурс «Народная премия» для бизнеса впервые пройдет в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.99
0.64
EUR 98.6
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева

25 сентября 2025 19:22
199
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.

На оперативном совещании под председательством губернатораСамарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.

«Традиционно итоги приемной кампании в образовательные организации Самарской области из года в год показывают лучшие результаты», –подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Министр образования Самарской области Виктор Акопьян подробно доложил о результатах кампании. На 2025–2026 учебный год региональные контрольные цифры приема в учреждения среднего профессионального образования составили 19 209 мест, полностью охватывающие все направления экономики. Значительная часть, 59% от общего числа, приходится на технические профили, включая машиностроение, строительство, транспорт, промышленность, металлургию, химические и информационные технологии, электро— и теплоэнергетику.

«Всего на сегодняшний день на бюджетные места принято 18 675 студентов, что составляет более 97%. Пока набор не стопроцентный. Приемная кампания в колледжи и техникумы в установленном законом порядке продолжается до 1 декабря. Сейчас вакантными остаются 534 места», – сообщил министр.

Как отметил руководитель профильного ведомства, в сентябрьские сроки сдачи основного государственного экзамена 1112 школьников успешно пересдали экзамены и до конца сентября получат аттестаты, что откроет для них возможность продолжить обучение, в том числе поступив на оставшиеся места в системе СПО.

Особое внимание в ходе совещания было уделено мерам поддержки. Виктор Акопьян отметил, что в текущем году у участников специальной военной операции и их детей было первоочередное зачисление в учреждения среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) – 777 таких абитуриентов поступили на бюджетные места.

По поручению губернатора в регионе была введена дополнительная мера поддержки – льготный прием на получение второго профессионального образования для вернувшихся участников специальной военной операции. Самарская область стала вторым регионом в стране, реализующим данную инициативу.

«Когда наши герои возвращаются со специальной военной операции, возможно, что им нужно будет какое-то время, чтобы найти свою стезю в гражданской жизни. Поэтому дополнительное второе среднее профессиональное образование, бесплатное для наших защитников, – это правильный шаг», –отметил Вячеслав Федорищев.

В настоящий момент 30 человек уже воспользовались этой возможностью, выбрав востребованные специальности, среди которых сварщик, мастер по ремонтуавтомобилей, специалисты сельскохозяйственной отрасли.

В числе новых мер поддержки – осуществление в 2025 году единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей выпускникам школ, получившим по предмету 100 баллов на ЕГЭ, с выплатой за каждый высший результат.

По словам Виктора Акопьяна, в сфере высшего образования на места бюджетного финансирования зачислены 12 116 человек по 50 укрупненным группам специальностей. 20% зачисленных – это иногородние и иностранные студенты, что свидетельствует о растущей привлекательности самарских вузов. На первый курс принято 1056 иностранных граждан, в основном из стран СНГ и Индии. Льготами при поступлении в вузы региона воспользовались 480 участников СВО, их дети.

Отдельное внимание министр образования акцентировал на развитии целевого обучения: в текущем году по целевому приему зачислены 1219 человек, что на треть превышает показатели прошлого года, при этом 75% из них ориентированы на сферу здравоохранения.

В ходе совещания министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов доложил об итогах приема в медицинские образовательные организации. Подготовка специалистов ведется в Самарском государственном медицинском университете и частном университете «Реавиз». Общий прием в медицинские вузы в 2025 году составил 3996 человек. Целевой прием, обеспеченный средствами федерального и областного бюджетов, позволил направить на обучение порядка 800 выпускников из Самарской области. Подготовку среднего медицинского персонала осуществляют 7 организаций СПО, в которые по результатам приемной кампании зачислены 3377 человек.

Вячеслав Федорищев поставил перед областным министерством образования ряд приоритетных задач. Так, поручено проработать введение дополнительных мер поддержки для первоклассников и талантливой молодежи, с приоритетом для абитуриентов, выбирающих самарские вузы.

Глава региона также подчеркнул необходимость дальнейшей трансформации контрольных цифр приема в соответствии с запросами экономики и наращивания количества бюджетных мест в высших учебных заведениях.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025, 21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в... Общество
417
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025, 21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их... Политика
1046
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025, 20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор. Политика
1993
В центре внимания
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
189
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
243
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
227
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
218
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
417
Весь список