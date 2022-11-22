Осенний призыв в Самарской области проходит в штатном режиме

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В нашей стране продолжается осенний призыв. Он стартовал 1 ноября и продлится до 31 декабря. В ходе призывной компании ряды военнослужащих Вооружённых сил России пополнят порядка 15 тысяч жителей Самарской области.

В этом году Главой Государства Владимиром Путиным было принято решение сдвинуть начало осеннего призыва на месяц, чтобы не допустить трудностей и спешки при наборе солдат-срочников. Это также подтвердил Министр обороны Сергей Шойгу. Всё для того, чтобы процедура отбора прошла последовательно и основательно.

Молодые люди по-прежнему имеют право на прохождение полноценной медицинской комиссии. У них будет время на дообследование и, в случае необходимости, для сбора всех документов, освобождающих от срочной службы.

Прежним остался и её срок. Он составляет 1 год. За это время вчерашние мальчишки смогут приобрести массу полезных навыков, которые пригодятся им в дальнейшем.

Несмотря на то, что набор новобранцев в этом году стартовал на месяц позже, проходит он, как всегда, в штатном режиме.

Призывники уже прибывают на сборные пункты, где их обеспечивают всем необходимым, а затем распределяют по воинским частям.

Принимать участие в Специальной военной операции солдаты-срочники не будут. По окончании службы они будут уволены и смогут вернуться домой.

Каждому парню когда-то суждено стать мужчиной. Воспитать характер, волю, ответственность, чувство справедливости и доброты ему в том числе помогает служба в армии.