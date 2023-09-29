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Осенний призыв в ряды Вооруженных Сил в России начнется первого октября во всех регионах, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.

Об этом в ходе брифинга сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По словам представителя Генштаба, призывная кампания в северных районах и приравненных территориях, из-за климатических особенностей, пройдет с первого ноября по 31 декабря.

Начало отправки призывников со сборных пунктов начнется с 16 октября текущего года. Срок службы остается без изменений – 12 месяцев.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других воинских формированиях на территории РФ", – рассказал Владимир Цимлянский.

Он подчеркнул, что служить в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – а также участвовать в выполнении там задач СВО срочники не будут.

Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и части для получения ВУС, а далее – в войска. Продолжится формирование научных и спортивных рот.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", – подчеркнул Владимир Цимлянский, добавив, что желающих заключить контракт и участвовать в СВО добровольцами сейчас "достаточно для выполнения возложенных задач".

Разъяснения по вопросам прохождения осеннего призыва граждане смогут на прямой телефонной линии Генштаба. Она будет запущена с 17 октября и будет работать по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов мск, пишет Смотрим.