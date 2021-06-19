Опубликовано постановление о назначении выборов депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва

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Выборы в региональный парламент состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года (одновременно с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва).

Жителям области предстоит избрать 50 депутатов регионального парламента, при этом 25 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам и 25 депутатов − по единому избирательному округу.

Для голосования на выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва избиратели получат два бюллетеня: один − для голосования в одномандатном избирательном округе, второй − для голосования за список кандидатов, выдвинутых политическими партиями, по единому избирательному округу, который охватывает всю территорию области, сообщает samara.izbirkom.ru