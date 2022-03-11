ООН указала на угрозу глобальной продбезопасности из-за конфликта на Украине

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События вокруг РФ и Украины - стран, занимающих важное место в мировом производстве и поставках продовольствия, - грозят ухудшением глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил в пятницу генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй, передает пресс-служба организации, передает ТАСС.

"Сбои в производственных цепочках и логистике поставок зерновых и масличных культур из Украины и России наряду с наложенными на Россию экспортными ограничениями заметным образом скажутся на уровне продовольственной безопасности. В первую очередь это ощутят на себе примерно пятьдесят стран, получающих из России и Украины более 30% зерна. Многие из таких стран расположены на севере Африки, в Азии и на Ближнем Востоке и причислены к категории наименее развитых либо стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия", - сказал глава ФАО.

Он также предупредил о риске роста цен на продовольствие и предупредил об опасности принятия непродуманных политических решений, которые могут "помочь в преодолении проблем в области продовольственной безопасности отдельной страны в краткосрочной перспективе".