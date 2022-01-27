Олег Машковцев провел рабочую встречу по организации совместной деятельности с АНО «Россия – страна возможностей»

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26 января в Москве заместитель полномочного представителя Олег Машковцев провел рабочую встречу с заместителем генерального директора АНО «Россия − страна возможностей» Антоном Сериковым.

В ходе встречи были обсуждены перспективы использования опыта реализации окружных общественных проектов, реализуемых по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, в деятельности президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участники отметили возможность масштабирования на всероссийском уровне окружных проектов «Успешная семья Приволжья», Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов и школьников, фестиваля уличной культуры «ФормАрт».

В ходе обсуждения вопросов проведения Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», который пройдет летом на территории Самарской области, были определены перспективы сотрудничества с платформой «Россия – страна возможностей» по направлениям, связанным с научно-техническим творчеством, тризмом, предпринимательством и креативными индустриями.

В ходе рабочей встречи участники отметили, что взаимодействие между АНО «Россия – страна возможностей» и регионами округа носит активный и развивающийся характер. В настоящее время уже заключены договора о сотрудничестве организации с Удмуртской Республикой, Пермским краем, Нижегородской и Самарской областями, на территории округа намечено проведение мероприятий ряда крупных проектов, входящих в президентскую платформу, передает пресс-служба ПФО.