Я нашел ошибку
Главные новости:
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
После столкновения грузовой автомобиль перевернулся и загорелся. Водитель LADA Granta с множественными переломами был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Сызранском районе на трассе М-5 столкнулись LADA Granta и Фура Dongfeng   
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
Олег Машковцев проинформировал о результатах работы в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Координационного совета и реализуемом по общему с ней принципу окружному общественному проекту «Ментальное здоровье» в регионах ПФО.
Олег Машковцев принял участие в заседании Координационного совета по социальной интеграции детей с инвалидностью под руководством Марии Львовой-Беловой
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Самарчанка признана виновной в посредничестве в даче взятки
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
Площадка «Выходные с ГТО» расположена у стадиона в парке им. Ю.А.Гагарина и будет работать с 10:00 до 13:00.
Самарцы могут сдать нормативы ГТО в течение лета
Совет ветеранов СВО подвел итоги своей работы за первое полугодие 2025 года.
В Самаре на улице Никитинской открыли новое помещение Совета ветеранов СВО
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.39
0.1
EUR 91.74
1.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Олег Машковцев принял участие в заседании Координационного совета по социальной интеграции детей с инвалидностью под руководством Марии Львовой-Беловой

25 июня 2025 18:40
102
Олег Машковцев проинформировал о результатах работы в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Координационного совета и реализуемом по общему с ней принципу окружному общественному проекту «Ментальное здоровье» в регионах ПФО.

25 июня 2025 года в Москве под руководством Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой состоялось VI заседание Координационного совета по вопросам социальной интеграции детей и молодых взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев.

Участниками заседания Координационного совета стали представители федеральных министерств: Минздрава, Минтруда, Минспорта, Минпросвещения и Минкультуры, а также регионов и общественных организаций.

Замполпреда Олег Машковцев проинформировал о результатах работы в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Координационного совета и реализуемом по общему с ней принципу окружному общественному проекту «Ментальное здоровье» в регионах ПФО.

Замполпреда подчеркнул, что за период реализации проекта в сфере здравоохранения наметились позитивные изменения: «Сегодня 16,5 тысяч детей нашей целевой группы находятся под наблюдением специалистов, получают помощь в разных сферах. Для сравнения, при старте проекта их было менее двух тысяч». Олег Машковцев обратил внимание, что с момента постановки диагноза ребенок сразу начинает получать помощь от квалифицированных специалистов, которые проходят бесплатное обучение в Приволжском исследовательском медицинском университете.

Положительную динамику замполпреда отметил и в сфере образования: «Особенных детей, посещающих образовательные учреждения стало в 10 раз больше. В 2021 году в детских садах было 387 малышей и всего 69 детей в школах. Сегодня в детсадах их более 3,5 тысяч и в школах почти 9 тысяч. Услуги ранней помощи детям, дневную занятость, обучение в мастерских для подростков стали оказывать почти все госучреждения соцсферы, чего не было ранее».

ПФО активно сотрудничает с Уполномоченным при Президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. В ходе рабочих встреч обсуждаются передовые методы реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни молодых людей с инвалидностью, детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

««Вместе с регионами и профильными ведомствами развиваем непрерывную систему поддержки в рамках стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь». Количество пилотных регионов выросло до 70. К сожалению, в ряде случаев дети с инвалидностью находятся в учреждениях из-за отсутствия должной помощи семье. Важно, чтобы в регионах появлялись альтернативы стационарному размещению: полустационарные отделения и центры дневного пребывания, надомные услуги, например, социальные няни, и другие форматы поддержки и реабилитации без разлучения родителей и детей. В том числе на это будет направлена работа Всероссийской службы помощи семьям и межведомственной рабочей группы по вопросам семьесбережения и профилактики социального сиротства, создание которых поддержал Глава государства», – заявила на заседания Координационного совета Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В ходе встречи рассмотрен алгоритм непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых взрослых, имеющих расстройства аутистического спектра и другие нарушения в ментальной сфере, поддержки их семей; представлен опыт субъектов Российской Федерации по организации системной помощи и социальной интеграции на всех этапах жизненного маршрута людей с ментальными заболеваниями, а также по координации оперативных действий федеральных и региональных органов власти, научных, некоммерческих и родительских организаций при реализации программ и проектов в данной сфере.

 

Фото:  пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025, 18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях.  Общество
75
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
25 июня 2025, 18:18
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства. Политика
110
​Главными темами, которые обсуждались в ходе рабочей встречи, стали вопросы транспортной безопасности и соблюдение антитеррористической защищенности в аэропорту «Курумоч» и на железнодорожном вокзале Самары, а также иных объектах железнодорожной инфрастру
25 июня 2025, 16:31
Вячеслав Федорищев и Александр Перепелицын обсудили вопросы транспортной безопасности в регионе
​Главными темами, которые обсуждались в ходе рабочей встречи, стали вопросы транспортной безопасности и соблюдение антитеррористической защищенности в... Политика
133
В центре внимания
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25 июня 2025  19:13
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025  18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
67
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
25 июня 2025  18:18
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
105
В ходе визита Александр Боровков и его команда провели мониторинг состояния придомовых территорий, фасадов, крыш и подвалов.
25 июня 2025  15:41
Руководитель ГЖИ региона провел мониторинг многоквартирных домов в поселке Толевый
142
Слушателями стали наставники программы – вице-губернаторы, региональные министры, депутаты, главы городских округов и муниципальных районов.
25 июня 2025  14:52
В Правительстве Самарской области  прошло обучение будущих наставников участников второго потока «Школы героев» 
277
Весь список