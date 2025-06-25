Олег Машковцев принял участие в заседании Координационного совета по социальной интеграции детей с инвалидностью под руководством Марии Львовой-Беловой

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25 июня 2025 года в Москве под руководством Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой состоялось VI заседание Координационного совета по вопросам социальной интеграции детей и молодых взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев.

Участниками заседания Координационного совета стали представители федеральных министерств: Минздрава, Минтруда, Минспорта, Минпросвещения и Минкультуры, а также регионов и общественных организаций.

Замполпреда Олег Машковцев проинформировал о результатах работы в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Координационного совета и реализуемом по общему с ней принципу окружному общественному проекту «Ментальное здоровье» в регионах ПФО.

Замполпреда подчеркнул, что за период реализации проекта в сфере здравоохранения наметились позитивные изменения: «Сегодня 16,5 тысяч детей нашей целевой группы находятся под наблюдением специалистов, получают помощь в разных сферах. Для сравнения, при старте проекта их было менее двух тысяч». Олег Машковцев обратил внимание, что с момента постановки диагноза ребенок сразу начинает получать помощь от квалифицированных специалистов, которые проходят бесплатное обучение в Приволжском исследовательском медицинском университете.

Положительную динамику замполпреда отметил и в сфере образования: «Особенных детей, посещающих образовательные учреждения стало в 10 раз больше. В 2021 году в детских садах было 387 малышей и всего 69 детей в школах. Сегодня в детсадах их более 3,5 тысяч и в школах почти 9 тысяч. Услуги ранней помощи детям, дневную занятость, обучение в мастерских для подростков стали оказывать почти все госучреждения соцсферы, чего не было ранее».

ПФО активно сотрудничает с Уполномоченным при Президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. В ходе рабочих встреч обсуждаются передовые методы реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни молодых людей с инвалидностью, детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

««Вместе с регионами и профильными ведомствами развиваем непрерывную систему поддержки в рамках стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь». Количество пилотных регионов выросло до 70. К сожалению, в ряде случаев дети с инвалидностью находятся в учреждениях из-за отсутствия должной помощи семье. Важно, чтобы в регионах появлялись альтернативы стационарному размещению: полустационарные отделения и центры дневного пребывания, надомные услуги, например, социальные няни, и другие форматы поддержки и реабилитации без разлучения родителей и детей. В том числе на это будет направлена работа Всероссийской службы помощи семьям и межведомственной рабочей группы по вопросам семьесбережения и профилактики социального сиротства, создание которых поддержал Глава государства», – заявила на заседания Координационного совета Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В ходе встречи рассмотрен алгоритм непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых взрослых, имеющих расстройства аутистического спектра и другие нарушения в ментальной сфере, поддержки их семей; представлен опыт субъектов Российской Федерации по организации системной помощи и социальной интеграции на всех этапах жизненного маршрута людей с ментальными заболеваниями, а также по координации оперативных действий федеральных и региональных органов власти, научных, некоммерческих и родительских организаций при реализации программ и проектов в данной сфере.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО