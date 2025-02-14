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Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина

14 февраля 2025 12:16
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Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина

Этой информацией в своем телеграм-канале поделился глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Сегодня вместе с Центром управления регионом, федеральными коллегами и представителями органов власти на семинаре-совещании обсудили, как эффективно и правильно работать с запросами граждан. Казалось бы, тема уже давно известная, но анализ обращений на прямую линию показал, что где-то можно было реагировать иначе. 

Фиксируем значительный рост количества запросов – около 450 тысяч поступило в прошлом году через платформу обратной связи и госпаблики. Нам важно не просто своевременно реагировать на них, а делать это качественно, с пользой для людей. 

Совершенствуем сложившуюся годами систему. Она должна стать еще более открытой, прозрачной и главное – результативной. Здесь не может быть отписок. Только реальные действия и решения", - пишет Федорищев. .

Теги: В центре внимания

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