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Очистка кровель и устранение последствий сильных снегопадов стали центральными темами на совещании в облправительстве

14 февраля 2022 18:43
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От муниципалитетов потребовали навести порядок во дворах и на улицах до новых снегопадов.

Очистка кровель и устранение других последствий сильных снегопадов, обрушившихся на Самарскую область в феврале, стали центральными темами на оперативном совещании в Правительстве региона. В совещании, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие министры регионального Правительства, главы ведомств и муниципальных образований. 

Первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов обратился к руководителю государственной жилищной инспекции Виктории Катковой с вопросом: какие меры принимает ведомство по контролю за работами по расчистке от снега дворов, предотвращению схода снега с крыш. 

По данным государственной жилищной инспекции региона, в этом году было обследовано 8115 многоквартирных домов по факту неудовлетворительной работы управляющих компаний. Жители этих домов жаловались на несвоевременную очистку кровель от наледи и придомовых территорий от снега. Всего по факту этих проверок было выявлено 1093 нарушения, большинство из которых управляющие компании устранили. 

«В минувшие выходные было проверено 718 домов, выявлено 88 нарушений, которые не были устранены в установленный срок, па каждому инциденту приняты административные меры», - доложила глава ведомства.

«Административные меры необходимы, но штрафы следует накладывать прежде всего на должностных лиц, которые несут ответственность за своевременную организацию работ, а не на управляющие компании, которые оплачивают их фактически из средств граждан», -  отметил Виктор Кудряшов. 

Виктор Кудряшов поставил задачу главам муниципальных образований проверять перед началом осенне-зимнего сезона оснащенность управляющих компаний достаточным количеством техники и людей. 

 «Для того, чтобы управляющие компании могли справляться со своими задачами, особенно в такой снежный год, нужно всегда убеждаться, что они имеют на балансе или по договору привлеченную технику в должном объеме, что у них в штате достаточное количество дворников», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Председатель правительства также призвал муниципальные власти активнее работать с управляющими компаниями. 

«У нас есть целый ряд мер воздействия на управляющие компании, вплоть до отзыва лицензии и помощи жителям в проведении собраний, на которых принимаются решения по отказу от услуг компаний, чьи услуги не устраивают людей, - напомнил первый вице-губернатор. - Давайте этими инструментами пользоваться. Нужен постоянный диалог с собственниками управляющих компаний, необходимо разъяснять, что если они не будут реагировать на требования и запросы граждан, ответственно относиться к своим обязанностям, то просто потеряют свой бизнес».

Главы муниципалитетов доложили о том, как ведется работа по расчистке кровель от наледи. Так по информации главы Самары Елены Лапушкиной, в областном центре насчитывается 6892 скатные кровли, которые ежедневно очищают 186 человек. В последнее время состав бригад усилен: сейчас на этих работах заняты 84 бригады (это 232 человека), план на сегодня – очистить 257 кровель. В первую очередь работы по расчистке организуют на участках, где есть опасность схода снега с крыш. 

Виктор Кудряшов еще раз поручил главам муниципалитетов проверить наличие ограждений возле домов, где остаются неочищенные кровли.

«Да, невозможно за сутки очистить все кровли, но, по крайней мере, нужно обезопасить людей, поставить ограждения, включить это в план работы бригад, которые этим занимаются. На текущей неделе погода дает нам передышку, нужно привести дворы и улицы в порядок, мы в состоянии это сделать», - поставил задачу председатель областного Правительства.

 

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