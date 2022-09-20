Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума

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Общественный совет Херсонской области обратился к военно-гражданской администрации (ВГА) с инициативой о немедленном проведении референдума о вхождении региона в состав России.

"Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации", - говорится в тексте обращения, принятого на заседании Совета во вторник.

Обращение подготовлено на основе предложений и пожеланий общественных организаций и жителей Херсонской области. "Общественный совет пришел к выводу, что наступила острая необходимость немедленного проведения референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации", - сказано в документе.

Члены Общественного совета уверены, что инициатива о проведении референдума будет поддержана жителями Херсонской области, а вхождение в состав России "обезопасит территорию области", пишет Интерфакс.

Накануне общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам о незамедлительном проведении референдумов.