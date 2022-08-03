Областные проекты-победители форума «Сильные идеи для нового времени» будут поддержаны на региональном уровне

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В среду, 3 августа, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание регионального штаба по отбору лучших проектов в рамках проведения на территории Самарской области форума «Сильные идеи для нового времени».

«Работа второго форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, завершилась, и мы не только подводим итоги, но и определяемся с той поддержкой, которая будет оказана наиболее интересным проектам и их авторам. Наша работа не закончена, и наша цель - поддержать проекты и обеспечить их реализацию», - подчеркнул зампред областного правительства.

В этом году форум «Сильные идеи для нового времени» проводился во второй раз. Это масштабное событие, организуемое с целью формирования содружества инициативных людей и консолидации по-настоящему сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей. Форум объединяет лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.

«Важно не просто собрать на крауд-платформе идеи, предложения, проекты от наших граждан, главное выработать комплексный механизм поддержки таких проектов, чтобы они не остались неуслышанными, создать возможности для поддержки команд, наших граждан и помочь им реализовать их», — подчеркнула генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, напомнив, что именно таким было поручение Президента страны Владимира Путина.

19 и 20 июля 2022 года в Москве прошла очная часть форума «Сильные идеи для нового времени». От Самарской области приняла участие команда во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. Авторы идей-финалистов лично презентовали свои проекты на площадках форума вниманию потенциальных партнеров, заинтересованных в реализации лучших практик по своим направлениям. Владимир Путин на пленарном заседании форума подчеркнул: «…такие искренние инициативы, зачастую продвигаемые даже небольшими коллективами энтузиастов, нуждаются, безусловно, в заинтересованной, весомой поддержке управленческих команд в регионах, на местах, потому что опыт, полученный в отдельном регионе, ценен, полезен для всей страны».

На совещании министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева напомнила об итоговых результатах региона. В 2020 году в ходе проведения первого форума от нашего региона было размещено 863 идеи. В 2022 году Самарская область подала 1351 идею из 19537 идей, размещенных всеми субъектам РФ. Регион занял 3 место по общему количеству идей.

По количеству идей, попавших в федеральный ТОП-1000, Самарская область находится на 3-й строчке с результатом в 50 идей. Из них почти половина - 24 идеи - приходится на направление «Национальная социальная инициатива». В ТОП-200 от региона вошли 5 идей (здесь область также находится среди лидеров и входит в первую пятерку). В ТОП-100 вошли 3 идеи от Самарской области (здесь 3 место регион разделил с Нижегородской, Новгородской, Свердловской, Ульяновской, Хабаровской областями). Кроме того, по итогам региональных сессий было отобрано 27 идей, ставших победителями регионального этапа.

В рамках совещания было принято решение обеспечить межведомственное взаимодействие для работы по тем проектам, где поддержка может быть оказана несколькими органами власти.

Отдельное внимание будет уделено идеям, которые были отобраны федеральными экспертами в ТОП-1000, но не вошли в отбор по другим этапам. Их необходимо дополнительно изучить на предмет возможной региональной поддержки, учитывая заинтересованность самих авторов в реализации своих проектов. Александр Фетисов поручил ведомствам организовать с авторами личные встречи. Часть инициатив возможно воплотить с помощью грантов, поэтому органы власти могут рекомендовать авторам принимать активное участие в соответствующих конкурсах, оформить письма поддержки для участия в них.

Также поддержка может быть оказана и без привлечения дополнительного финансирования. Например, авторы проекта «Швейно-ремонтная мастерская «Журавль», вошедшего в федеральный ТОП-100, при содействии министерства социально-демографической и семейной политики области выстраивают сейчас взаимодействие с победителем региональной сессии - проектом «Психотюнинг», направленным на формирование устойчивой мотивации по улучшению материального положения семьи, преодоление синдрома «выученной бедности». Также с помощью специалистов министерства проект был существенно доработан и расширен за счёт использования возможностей такой меры поддержки, как социальный контракт. При поддержке министерства образования и науки Самарской области автор проекта Елисеева Екатерина в ближайшее время должна получить лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Фото: правительство СО