В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы.
1 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» можно пройти вакцинацию
В ходе ремонта выполнен комплекс внутренних работ с обновлением покрытий стен, потолков и напольных покрытий, полностью заменены системы водоснабжения и электроснабжения, отопления.
В селе Тенеево Кошкинского района проведен капремонт в офисе врача общей практики
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления

30 сентября 2025 15:56
66
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.

В 2025 году единый региональный конкурс Самарской области в сфере государственного и муниципального управления (далее – конкурс) проводится по следующим номинациям:

«Лучший молодой специалист государственной гражданской службы Самарской области»;

«Лучший государственный гражданский служащий Самарской области»;

«Лучший руководитель государственной гражданской службы Самарской области»;

«Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области»;

«Лучший молодой специалист муниципальной службы в Самарской области»;

«Лучший муниципальный служащий в Самарской области»;

«Лучший руководитель муниципальной службы в Самарской области»;

«Лучший наставник на муниципальной службе в Самарской области»;

«Лучшие практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».

Участниками конкурса являются:

в номинациях «Лучший молодой специалист государственной гражданской службы Самарской области» и «Лучший молодой специалист муниципальной службы в Самарской области» являются гражданские служащие и муниципальные служащие в возрасте до 35 лет включительно, имеющие стаж гражданской или муниципальной службы не более 3 лет.

в номинациях «Лучший государственный гражданский служащий Самарской области» и «Лучший муниципальный служащий в Самарской области» являются гражданские служащие и муниципальные служащие, замещающие должности категории «специалисты», «обеспечивающие специалисты», «помощники (советники)».

в номинациях «Лучший руководитель государственной гражданской службы Самарской области» и «Лучший руководитель муниципальной службы в Самарской области» являются гражданские служащие и муниципальные служащие, замещающие должности категории «руководитель» не менее 1 года.

в номинациях «Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области» и «Лучший наставник на муниципальной службе в Самарской области» являются гражданские служащие и муниципальные служащие, осуществляющие наставничество в органах власти Самарской области.

в номинации «Лучшие практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» являются органы власти Самарской области, подведомственные учреждения.

Конкурс проводится в два этапа:

1.  Предварительный (заочный) этап: 

Прием документов 30 сентября – 21 октября

Тестирование 22 октября – 14 ноября

2.  Основной (очный) этап 17 ноября – 15 декабря

По решению комиссии возможно продление (смещение) сроков второго этапа.

Для участия в конкурсе участники номинаций «Лучший молодой специалист государственной гражданской службы Самарской области», «Лучший государственный гражданский служащий Самарской области», «Лучший руководитель государственной гражданской службы Самарской области», «Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области», «Лучший молодой специалист муниципальной службы в Самарской области», «Лучший муниципальный служащий в Самарской области», «Лучший руководитель муниципальной службы в Самарской области», «Лучший наставник на муниципальной службе в Самарской области» конкурса подают в комиссию комплект следующих документов:

- анкету по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2024 № 870 «О некоторых вопросах представления сведений при поступлении на государственную службу Российской Федерации и муниципальную службу в Российской Федерации и их актуализации»; (RTF)

- согласие на обработку персональных данных, в том числе разрешенных субъектом персональных данных для распространения; (DOC)

- справку об отсутствии дисциплинарных взысканий на день подачи документов, заверенную кадровой службой. (DOCX)

Участники номинаций «Лучший молодой специалист государственной гражданской службы Самарской области», «Лучший государственный гражданский служащий Самарской области», «Лучший руководитель государственной гражданской службы Самарской области», «Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области», «Лучший молодой специалист муниципальной службы в Самарской области», «Лучший муниципальный служащий в Самарской области», «Лучший руководитель муниципальной службы в Самарской области», «Лучший наставник на муниципальной службе в Самарской области» проходят тестирование на определение профессионального уровня, профессиональных и личностных качеств.

Для участия в конкурсе участники номинации «Лучшие практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» конкурса подают в комиссию комплект следующих документов:

- презентацию конкурсной работы, содержащую описание практики (инициативы) в сфере государственного или муниципального управления, в том числе описание целей, задач, этапов реализации, информацию об апробации и внедрении достигнутых результатов, а также перспективах развития на электронном носителе в формате pdf;

- согласие на обработку персональных данных, в том числе разрешенных субъектом персональных данных для распространения. (DOC)

Адрес предоставления документов: 443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210, каб. 425, департамент кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области.

Дополнительная информация по тел.: 8(846)214-42-49.

Более подробная информация о порядке проведения конкурса, требованиях к оформлению документов и материалов содержится в Положении о едином региональном конкурсе Самарской области в сфере государственного и муниципального управления и признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора Самарской области, утвержденном указом Губернатора Самарской области от 10.09.2025 года № 157-У. (PDF)

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

