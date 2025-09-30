О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления

66

В 2025 году единый региональный конкурс Самарской области в сфере государственного и муниципального управления (далее – конкурс) проводится по следующим номинациям:

«Лучший молодой специалист государственной гражданской службы Самарской области»;

«Лучший государственный гражданский служащий Самарской области»;

«Лучший руководитель государственной гражданской службы Самарской области»;

«Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области»;

«Лучший молодой специалист муниципальной службы в Самарской области»;

«Лучший муниципальный служащий в Самарской области»;

«Лучший руководитель муниципальной службы в Самарской области»;

«Лучший наставник на муниципальной службе в Самарской области»;

«Лучшие практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».

Участниками конкурса являются:

в номинациях «Лучший молодой специалист государственной гражданской службы Самарской области» и «Лучший молодой специалист муниципальной службы в Самарской области» являются гражданские служащие и муниципальные служащие в возрасте до 35 лет включительно, имеющие стаж гражданской или муниципальной службы не более 3 лет.

в номинациях «Лучший государственный гражданский служащий Самарской области» и «Лучший муниципальный служащий в Самарской области» являются гражданские служащие и муниципальные служащие, замещающие должности категории «специалисты», «обеспечивающие специалисты», «помощники (советники)».

в номинациях «Лучший руководитель государственной гражданской службы Самарской области» и «Лучший руководитель муниципальной службы в Самарской области» являются гражданские служащие и муниципальные служащие, замещающие должности категории «руководитель» не менее 1 года.

в номинациях «Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области» и «Лучший наставник на муниципальной службе в Самарской области» являются гражданские служащие и муниципальные служащие, осуществляющие наставничество в органах власти Самарской области.

в номинации «Лучшие практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» являются органы власти Самарской области, подведомственные учреждения.

Конкурс проводится в два этапа:

1. Предварительный (заочный) этап:

Прием документов 30 сентября – 21 октября

Тестирование 22 октября – 14 ноября

2. Основной (очный) этап 17 ноября – 15 декабря

По решению комиссии возможно продление (смещение) сроков второго этапа.

Для участия в конкурсе участники номинаций «Лучший молодой специалист государственной гражданской службы Самарской области», «Лучший государственный гражданский служащий Самарской области», «Лучший руководитель государственной гражданской службы Самарской области», «Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области», «Лучший молодой специалист муниципальной службы в Самарской области», «Лучший муниципальный служащий в Самарской области», «Лучший руководитель муниципальной службы в Самарской области», «Лучший наставник на муниципальной службе в Самарской области» конкурса подают в комиссию комплект следующих документов:

- анкету по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2024 № 870 «О некоторых вопросах представления сведений при поступлении на государственную службу Российской Федерации и муниципальную службу в Российской Федерации и их актуализации»; (RTF)

- согласие на обработку персональных данных, в том числе разрешенных субъектом персональных данных для распространения; (DOC)

- справку об отсутствии дисциплинарных взысканий на день подачи документов, заверенную кадровой службой. (DOCX)

Участники номинаций «Лучший молодой специалист государственной гражданской службы Самарской области», «Лучший государственный гражданский служащий Самарской области», «Лучший руководитель государственной гражданской службы Самарской области», «Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области», «Лучший молодой специалист муниципальной службы в Самарской области», «Лучший муниципальный служащий в Самарской области», «Лучший руководитель муниципальной службы в Самарской области», «Лучший наставник на муниципальной службе в Самарской области» проходят тестирование на определение профессионального уровня, профессиональных и личностных качеств.

Для участия в конкурсе участники номинации «Лучшие практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» конкурса подают в комиссию комплект следующих документов:

- презентацию конкурсной работы, содержащую описание практики (инициативы) в сфере государственного или муниципального управления, в том числе описание целей, задач, этапов реализации, информацию об апробации и внедрении достигнутых результатов, а также перспективах развития на электронном носителе в формате pdf;

- согласие на обработку персональных данных, в том числе разрешенных субъектом персональных данных для распространения. (DOC)

Адрес предоставления документов: 443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210, каб. 425, департамент кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области.

Дополнительная информация по тел.: 8(846)214-42-49.

Более подробная информация о порядке проведения конкурса, требованиях к оформлению документов и материалов содержится в Положении о едином региональном конкурсе Самарской области в сфере государственного и муниципального управления и признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора Самарской области, утвержденном указом Губернатора Самарской области от 10.09.2025 года № 157-У. (PDF)

Фото: пресс-служба правительства Самарской области