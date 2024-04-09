О политическом лидерстве рассказали участникам кадрового проекта «Политстарт» в Самаре

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Волонтеры, активисты молодёжных объединений и просто неравнодушные молодые люди - многие из них мечтают о политической карьере, некоторые планируют принять участие в предварительном голосовании «Единой России» в ближайшее время, кто-то считает, что нужны базовые знания.

Обучающий, кадровый проект партии «Единая Россия» «Политстарт» стартовал в самарском Штабе Общественной поддержки - и сразу с темы политического лидерства.

Депутат городской думы Светлана Макушева - не только парламентарий, она - координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области, кандидат экономических наук, член правления Союза женщин в Самарской области, участница и спикер программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж», и к тому же многодетная мама.

Как она все успевает, этот секрет Светлана не раскрыла, оставила для следующих встреч с участниками проекта, но рассказала о секретах работы муниципального депутата и обсудила с ребятами - что такое политическое лидерство и лидерство вообще.

В формате живой, непринуждённой дискуссии участники высказывали свои мнения и убеждения, делились жизненными историями и опытом, выясняя, кого всё-таки можно назвать лидером. А самый важный вопрос: лидерами становятся или рождаются?

«Лидер - это человек, который может объединить вокруг себя людей и вести за собой. Человек, который умеет брать ответственность за себя и за свой коллектив. Лидер должен болеть сердцем за свою команду. если лидер, он когда что-то делает, он понимает, что если не получится, что будет виноват он один», - такие мнения высказывали участники встречи.

Светлана Макушева рассказала о своём опыте работы в избирательных кампаниях разного уровня, о решении насущных проблем жителей, эмпатии и умении искать компромиссы.

«Женщины в политике часто помогают снять социальную напряжённость. Они скорее медиаторы, могут настроить коммуникации между людьми. Один из важных навыков политика - уметь договориться с любым человеком. Поэтому важно чувствовать в себе и тренировать эмпатию по отношению к людям», - поделилась Светлана Макушева.

Участники встречи сделали несколько выводов, которые должны сопутствовать успешному политику, сформировав свод правил настоящего вожака: «В политлидерстве важно постоянно совершенствоваться. Лидер должен сам совершенствоваться, учиться у своей команды и у людей. Если лидеру некомфортно в период кризиса, то он не лидер. Окружение формирует лидера и помогает его развитию. Лидер видит перспективы. У лидера могут быть непопулярные, но важные решения».

Ребята выделили и главные качества политического лидера: стратегическое мышление, уверенность в себе и своих силах, верность своим идеалам и принципам.

«Политика - это постоянная борьба, за свои идеи, позицию, точку зрения, за людей и свою команду, за своих избирателей», - резюмировала Светлана Макушева.

Встреча завершилась, но вопросы не прекращались. Ребята хотели узнать, формируют ли политики тренды или наоборот, являются ли деятели культуры кумирами или политическими лидерами, надо ли бороться с клиповым мышлением и фастфудным контентом.

Напомним, что проект «Политстарт» рассчитан на кандидатов предварительного голосования партии, которые впервые участвуют в выборах. Для кандидатов организуют обучение и сопровождение в ходе дальнейшей избирательной кампании. Сейчас для участия в проекте зарегистрировалось почти 70 участников из Самарской области.

Для всех участников проекта «ПолитСтарт» будет доступно онлайн-обучение на сайте Высшей партийной школы. Там можно изучать лекционные текстовые и видеоматериалы от опытных представителей власти разных уровней, а по результатам написания итогового теста для победителей предусмотрен очный образовательный модуль на федеральной площадке ВПШ в Москве. Наставниками проекта станут известные политтехнологи, политконсультанты, депутаты Госдумы, сенаторы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"