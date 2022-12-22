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Новый гуманитарный конвой из Самарской области отправился в зону СВО

22 декабря 2022 13:14
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Новый гуманитарный конвой из Самарской области отправился в зону СВО

Груз собран при поддержке областного правительства, предприятий, общественников, жителей региона и партии "Единая Россия"
 
 Три фуры с печками, дизельными и бензиновыми генераторами, тёплым зимним снаряжением и обмундированием, термобельем, и другими необходимыми для несения боевой службы зимой вещами отправились из столицы 63-го региона в зону СВО. Одним из организаторов сбора стала партия "Единая Россия".  В этот раз гуманитарный конвой доставит защитникам Отечества ещё термосы с символикой Самарской области и символы Нового года - празднично украшенные ёлочки.

Военнослужащие, получающие груз, не скрывают эмоций: «Хочется сказать большое спасибо! То, что люди помогают, собирают, отправляют гуманитарную помощь  - это очень нужно. Печки и тёплая форма необходимы, потому что сейчас холодно, нужно утепляться, нужно отапливать помещение. Помощь людей - это очень здорово, что люди идут навстречу, помогают нам. Большое спасибо им за это».

Сотрудник Волонтёрского центра «Единой России» Дмитрий уверен: «Поддержка будет от самого начала до самого конца обеспечена. Вся гумпомощь, которая у нас здесь находится - она у нас появляется благодаря жителям Самарской области, губернатору, представителям партии, депутатам

Вместе с гуманитарным конвоем уйдут и автомобили «УАЗ».  Три внедорожника в ближайшее время поступят в распоряжение военнослужащих, выполняющий свой долг в зоне специальной военной операции.

Теги: Единая Россия

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