Новые практики адаптации для детей с ОВЗ обсудили на Совете при Правительстве СО   

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В пятницу, 11 марта, состоялось заседание Совета при Правительстве Самарской области по вопросам попечительства в социальной сфере, которое провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

В работе Совета приняли участие директор Благотворительного фонда «Образ жизни», член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Береговая, председатель Правления РБОО «Центр лечебной педагогики», член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, член Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате РФ Анна Битова, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, представители общественных организаций.

«В Самарской области пансионаты для детей с 2019 года взаимодействуют и с Центром лечебной педагогики, и с Благотворительным фондом «Образ жизни». Сделано немало, и я выражаю искреннюю благодарность за это. Благодаря помощи Фонда, а это более 3 млн рублей, в пансионатах значительно улучшились условия проживания подопечных, расширились возможности для их реабилитационного потенциала, творческих способностей, спортивных достижений, повысилось качество медицинского обслуживания. Очень признателен Анне Львовне за уникальную возможность обучения наших специалистов на семинарах по развивающему уходу за детьми-инвалидами. Совместная работа сподвигла на определённые кадровые изменения, потому что любая деятельность эффективна тогда, когда ею занимаются люди профессиональные и неравнодушные», - отметил Александр Фетисов.

Благодаря взаимодействию с БФ «Образ жизни» и Центром лечебной педагогики в Самарский пансионат для детей-инвалидов были приобретены мягкие изделия для детей, игровое оборудование, мебель, стоматологические салфетки; в Сергиевский пансионат для детей-инвалидов – беговая дорожка, токарные станки и мебель для мастерских, уличная детская площадка, стерилизатор медицинских инструментов, товары для творчества. Самарский молодежный пансионат для инвалидов оснастили уличными тренажерами, дидактическими материалами, стиральными машинами, кулерами; в Высокинский пансионат для инвалидов купили телевизоры и мягкие диваны.

Федеральные эксперты рассказали о приоритетных направлениях в социальном обслуживании детей-инвалидов и лиц, имеющих нарушения ментального и психического развития. В частности, директор Благотворительного фонда «Образ жизни» Елена Береговая представила проект, главная идея которого объединить в одну централизованную систему виды поддержки от разных профильных ведомств. Существующие типы учреждений для детей с ОВЗ, среди которых дома ребенка, центры помощи несовершеннолетним, специальные детские сады и группы, школы и школы-интернаты, реабилитационные центры, относятся к трем ведомствам, и детей распределяют по учреждениям и переводят из одного в другое в зависимости от возраста и состояния здоровья. «Мы готовим постановление о единой модели учреждений для таких детей. Это даст возможность не разлучать братьев и сестер, позволит им находиться в той локации, где они проживают, не вырывать ребенка из учебной и привычной для него среды», - отметила Елена Береговая.

Самарская область готова рассмотреть возможность реализации этого проекта. В регионе уже эффективно работают инновационные практики социального сопровождения семей, где есть дети-инвалиды, и людей с ментальными нарушениями. По словам Регины Воробьевой, выделены три направления работы: сервис на дому, дневные социальные сервисы и социальное обслуживание в стационарных условиях. «В социальных сервисах на дому мы ввели новую услугу – присмотр и социальное обслуживание детей, у которых есть множественные нарушения здоровья. Для нашего региона это новая позиция. Мы ее проработали вместе со специалистами, работающими с паллиативными детьми», - сообщила министр. В 2021 году услугой кратковременного присмотра воспользовались 43 семьи (83 ребенка), выездные реабилитационные бригады обслужили 62 ребенка.

В этом году появятся новые технологии сопровождения паллиативных детей, также будет создана учебно-тренировочная квартира в Тольятти для сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями. Уже проведена подготовительная работа, завершены ремонтные работы капитального характера, закуплено необходимое оборудование.

Задача специалистов – максимально помочь родителям, чтобы ребенок остался в семье, а не был помещен в стационар. Разработан «маршрут помощи», когда специалисты оценивают нужды семьи, прикрепляют к ней координатора, и исходя из потребностей определяются виды помощи: посещение группы кратковременного пребывания, курсы реабилитации, присмотр на дому, услуги выездной реабилитационной бригады, «группа передышки» в стационаре – либо же сочетание этих методов. Специалисты уверяют, что привычное окружение и семья – это главное для успешной работы с ребенком.

Еще один вопрос, который был затронут на Совете, это работа по возвращению в кровные семьи детей с ОВЗ, которые сейчас живут в интернатах. Например, в 2021 году в центры соцобслуживания населения обратилось, чтобы поместить ребенка в интернат, 19 семей. В результате проведенной с ними консультативной работы и оказанной помощи в 11 семьях дети остались дома. Также благодаря работе специалистов (консилиумы с привлечением органов опеки, общественных организаций) в родные семьи были возвращены двое детей, пятерых родители стали навещать регулярно, еще 9 детей планируется вернуть в семьи.

Участники совета также обсудили доступность образования для детей с множественными нарушениями развития. По мнению специалистов, социализация ребят с ОВЗ, их общение со сверстниками – необходимое условие для их морального и физического здоровья.

Большую помощь в социализации детей из интернатов оказывают волонтеры, которые организуют выезды детей в парки, зоопарк, на футбол, в театр, прогулки на теплоходе, развлекательные детские мероприятия. Взаимодействие с волонтерскими организациями продолжится.