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Нового главу Тольятти выберут на внеочередном заседании городской думы 19 декабря

16 декабря 2024 12:50
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Нового главу Тольятти выберут на внеочередном заседании городской думы 19 декабря

На должность претендуют 13 кандидатов.

Победитель, в принципе, уже известен, предполагается, что дума единогласно выберет Илью Сухих, исполняющего обязанности главы Тольятти.

Должность главы Тольятти стала вакантна после отставки Николая Ренца по собственному желанию 25 сентября. Отставка не была неожиданной, об уходе Ренца было известно заранее.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти запущен решением городской думы на заседании 9 октября. Заявки от кандидатов принимались до 11 декабря включительно, всего претендуют на должность главы Тольятти 13 человек, главным образом политические ноу-неймы.
Итоги конкурса будут подводить на заседании городской думы, победитель должен получить не менее 18 голосов. У фракции «Единая Россия» 33 мандата, решение полностью зависит от партии власти, пишет Обоз.инфо.

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