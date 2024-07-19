Неделя шахмат в Самаре завершилась масштабным турниром в парке Гагарина

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Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Сторонники «Единой России» совместно со Штабом общественной поддержки партии провели турнир по шахматам для жителей областной столицы.

От классики шахматного жанра до пиков гроссмейстерского мастерства - первый региональный этап открытого шахматного турнира в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» прошёл в парке им. Ю.А. Гагарина. На любительский турнир записались более полусотни жителей областной столицы.

Дамир играет в шахматы еще со школы. Искусству древней игры научился сам, в свободное время увлекается сетевой игрой на виртуальной шахматной доске, сражаясь онлайн с соперниками по всему миру.

«Прочитал в соцсетях, что будет в Самаре такой турнир, - рассказал Дамир. - Хотелось бы вживую сыграть, это совсем другое ощущение, хорошо, что появилась такая возможность».

Соревнования прошли по швейцарской системе в 11 туров с применением компьютерной жеребьевки.

«Самарский регион всегда славился сильной шахматной школой, - поделился главный судья, судья второй категории Николай Гранкин. - Этот турнир еще и отличная возможность не только напомнить всем о победах шахматистов-волжан, но и популяризировать этот интеллектуальный вид спорта в нашем регионе».

На соревнования пришли сторонники «Единой России», волонтеры партии, активисты «Молодой Гвардии». Впервые попробовал свои силы в таком масштабном турнире молодогвардеец Александр Мишин из Железнодорожного района Самары.

«Я кандидат в мастера спорта по плаванию. В списке спортивных достижений есть и победы в настольном теннисе, а вот шахматы - мое увлечение. Это такая зарядка для ума»,- уверен молодой человек.

Только три победителя в каждой возрастной категории получают право на участие в федеральном этапе соревнования. Всем игрокам вручили сертификаты участников шахматного турнира.

«Спорт объединяет людей, - рассказал председатель Самарского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Андриянов. – Площадки шахматного турнира - лишь часть спортивных мероприятий, которые мы проводим в регионе в рамках всероссийского марафона «Сила России» как для молодежи, так и для людей серебряного возраста. Это и волейбол, и футбол, и плавание. И шахматы в этом смысле - самый демократичный вид спорта. Я сам играю в шашки, очень приятно, что сегодня на площадке много людей играет в шахматы, уверен, что этот турнир в будущем станет традиционным мероприятием спортивным, которое мы будем организовывать».

По итогам региональных турниров победители пройдут в федеральный полуфинал в онлайн-формате. Затем состоится финал, где 3 сильнейших участника со всей страны получат возможность сыграть шахматную онлайн-партию с прославленным гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Напомним, что шахматный турнир в Самаре прошел при актвином содействии Самарской областной федерации шахмат, Регионального совета сторонников партии и штаба общественной поддержки «Единой России».