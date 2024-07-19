Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
Около села в Безенчукском районе горела сухая трава на площади 100 квадратных метров
Около села в Безенчукском районе горела сухая трава на площади 100 квадратных метров
Каждый четвертый самарец обращается к своему руководителю по имени и на «ты»
Каждый четвертый самарец обращается к своему руководителю по имени и на «ты»
Турецкая полиция задержала россиянина, разыскиваемого Интерполом
Турецкая полиция задержала россиянина, разыскиваемого Интерполом
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
Неделя шахмат в Самаре завершилась масштабным турниром в парке Гагарина
Неделя шахмат в Самаре завершилась масштабным турниром в парке Гагарина
Молодая самарчанка лишилась более 500 000 рублей из-за уловок мошенников
Молодая самарчанка лишилась более 500 000 рублей из-за уловок мошенников
В Госдуме предложили дать депутатам право носить оружие
В Госдуме предложили дать депутатам право носить оружие
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.88
-0.21
EUR 96.1
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Неделя шахмат в Самаре завершилась масштабным турниром в парке Гагарина

19 июля 2024 09:27
65
Неделя шахмат в Самаре завершилась масштабным турниром в парке Гагарина

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Сторонники «Единой России» совместно со Штабом общественной поддержки партии провели турнир по шахматам для жителей областной столицы.

От классики шахматного жанра до пиков гроссмейстерского мастерства - первый региональный этап  открытого шахматного турнира в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» прошёл в парке им. Ю.А. Гагарина. На любительский турнир записались более полусотни жителей областной столицы.

Дамир играет в шахматы еще со школы. Искусству древней игры научился сам, в свободное время увлекается  сетевой игрой на виртуальной шахматной доске, сражаясь онлайн с соперниками по всему миру.

«Прочитал в соцсетях, что будет в Самаре  такой турнир, - рассказал Дамир. -  Хотелось бы вживую сыграть, это совсем другое ощущение, хорошо, что появилась такая возможность».

Соревнования прошли по швейцарской системе в 11 туров с применением компьютерной жеребьевки. 

«Самарский регион всегда славился сильной шахматной школой, - поделился главный судья, судья второй категории Николай Гранкин. -  Этот турнир еще и отличная возможность не только напомнить всем о победах шахматистов-волжан, но и популяризировать этот интеллектуальный вид спорта в нашем регионе».

На соревнования пришли сторонники «Единой России», волонтеры партии, активисты «Молодой Гвардии». Впервые попробовал свои силы в таком масштабном турнире молодогвардеец Александр Мишин из Железнодорожного района Самары.

«Я кандидат в мастера спорта по плаванию. В списке спортивных достижений есть и победы в настольном теннисе, а вот шахматы - мое увлечение. Это такая зарядка для ума»,- уверен молодой человек.

Только три победителя в каждой возрастной категории получают право на участие в федеральном этапе соревнования. Всем игрокам вручили сертификаты  участников шахматного турнира.

«Спорт объединяет людей, - рассказал председатель Самарского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Андриянов. –  Площадки  шахматного турнира - лишь часть спортивных мероприятий, которые мы проводим в регионе в рамках всероссийского марафона «Сила России» как для молодежи, так и для людей серебряного возраста. Это и волейбол, и футбол, и плавание. И шахматы в этом смысле - самый демократичный вид спорта. Я сам играю в шашки, очень приятно, что сегодня на площадке много людей играет в шахматы, уверен, что  этот турнир в будущем станет традиционным мероприятием спортивным, которое мы будем организовывать».

По итогам региональных турниров победители пройдут в федеральный полуфинал в онлайн-формате. Затем состоится финал, где 3 сильнейших участника со всей страны получат возможность сыграть шахматную онлайн-партию с прославленным  гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Напомним, что шахматный турнир в Самаре прошел при актвином содействии Самарской областной федерации шахмат, Регионального совета сторонников партии и штаба общественной поддержки «Единой России».

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За лето в детских оздоровительных учреждениях Самарской области отдохнет более 500 ребят из новых регионов.За лето в детских оздоровительных учреждениях Самарской области отдохнет более 500 ребят из новых регионов.
17 июля 2024, 17:29
Волонтеры «Единой России» проводили домой ребят из Снежного и встретили новую смену из ДНР
За лето в детских оздоровительных учреждениях Самарской области отдохнет более 500 ребят из новых регионов. Политика
524
По поручению Владимира Путина партия реализует ее вместе с Минпросвещения.
17 июля 2024, 15:14
«Единая Россия» подвела промежуточные итоги президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений
По поручению Владимира Путина партия реализует ее вместе с Минпросвещения. Политика
721
За это время прошло почти 600 мероприятий, ведь штаб - «точка сборки» для всех неравнодушных и активных жителей региона.
16 июля 2024, 17:42
Штабу общественной поддержки «Единой России» исполнилось полгода
За это время прошло почти 600 мероприятий, ведь штаб - «точка сборки» для всех неравнодушных и активных жителей региона. Политика
685
В центре внимания
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
19 июля 2024  10:14
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
25
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
18 июля 2024  21:24
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
333
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
18 июля 2024  19:58
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
501
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024  21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
751
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
17 июля 2024  13:46
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
2087
Весь список