Накануне Дня Российской печати единороссы и партийный актив поздравляют сотрудников и ветеранов отрасли

День российской печати - праздник для каждого, кто связан с выпуском печатной продукции, электронных изданий и для всех работников СМИ. Работа депутатов, партийных активистов и волонтеров «Единой России» не была бы столь заметна, если бы не средства массовой информации, которые пристально следят за общественно-политической жизнью в муниципальных районах и малых городах, в областной столице и за ее пределами.

Газета «Сельский труженик» пишет о политической, экономической и социальной жизни Безенчукского района и всей Самарской области. Основана она в далёком 1933 году, первый номер газеты вышел в свет под названием «Ударник Безенчука». Потом газета называлась «Сталинское знамя», «Заря коммунизма», как «Сельский труженик» стала известна с 1963 года. Сегодня поздравления с профессиональным праздником и сладкий подарок к традиционному чаепитию коллектив газеты и его главный редактор Ольга Кудрявцева получили от депутата Самарской губернской Думы Марины Сидухиной. Марина Геннадьевна пожелала редакции отличного здоровья, оптимизма и больше хороших новостей.

Депутат Думы городского округа Тольятти, заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Роман Дидковский поздравил с профессиональным праздником трудовой коллектив первой независимой городской газеты «Площадь Свободы».

«Площадь Свободы» — одно из старейших средств массовой информации в регионе. Газета основана в июле 1990 года. Одно время газета была крупнейшим подписным изданием в Самарской области. Выходила она ежедневно, а тиражи достигали 100 000 экземпляров.

В первом номере газеты была опубликована программа издания: «Говорить только правду, не подстраиваться под мнения партий, публиковать разнообразные материалы, в том числе о жизни церкви, увлечениях, чудачествах, о новых партиях и их лидерах, молодёжных субкультурах; мнения, критику и предложения читателей». Своему кредо газета остаётся верна на протяжении многих лет, отметил Роман Дидковский, поздравляя с профессиональным праздником главного редактора газеты Константина Суркова и коллектив издания. Свои поздравления редакции газеты «Площадь Свободы» адресовал и коллега по депутатскому корпусу Антон Емельянов.

Теплые слова поздравлений от депутатов фракции «Единая Россия», волонтеров, активистов «Молодой Гвардии» и партийного актива прозвучат в эти дни в адрес сотрудников и ветеранов печатной отрасли, редакций и коллективов муниципальных, региональных и федеральных средств массовой информации.

Фото: предоставлено ЕР