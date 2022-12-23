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В Думе городского округа Самара началась работа конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара.

Вместе с Еленой Лапушкиной претендуют на пост мэра Самары 15 человек.

Выборы мэра Самары до 2014 года были всенародными. Однако при губернаторе Николае Меркушкине была осуществлена реформа местного самоуправления, в результате которой население лишили права выбирать градоначальника.

Действующий мэр Самары Елена Лапушкина стала вторым сити-менеджером, которого выбрал городской парламент. До нее, с 2014 по 2017 годы, городом управлял Олег Фурсов