Начал действовать запрет на публикацию опросов к выборам президента РФ

191

В России во вторник, 12 марта, вступил в силу запрет на публикацию опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и исследований, которые связаны с президентскими выборами.

Эта норма прописана в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Ограничение будет действительно в течение пяти дней до последнего дня голосования, включая сами дни голосования, то есть с 12 по 17 марта. Помимо прочего запрет также распространяется и на публикации в Сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, пишут "Известия".

Выборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех дней — в период с 15 по 17 марта. На участие в выборах зарегистрированы четыре кандидата: зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин.

11 марта ВЦИОМ сделал прогноз о результатах президентских выборов. Согласно ему, Владимир Путин может набрать 82%, Николай Харитонов из КПРФ и Владислав Даванков из партии «Новые люди» — по 6%, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 5%.

Тогда же председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что 4,5 млн человек подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России. Около 4 млн 50 тыс. заявлений подали избиратели, которые в дни голосования будут находиться вдали от родного, привычного участка для голосования.