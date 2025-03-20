На заседании облправительства приняты решения в поддержку медиков, участников долевого строительства и работников культуры

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В среду, 19 марта 2025 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева первый вице-губернатор – председатель Правительства Михаил Смирнов. В заседании приняли участие члены Правительства, главы муниципальных образований, представители Самарской Губернской Думы, органов правопорядка и надзорных органов. Заседание транслировалось в прямом эфире.

Региональный кабинет министров рассмотрел двенадцать вопросов, одним из которых стало обсуждение изменений в госпрограмму «Развитие здравоохранения в Самарской области». Законопроект гарантирует исполнение поручения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о дополнительных ежемесячных выплатах водителям автомобилей скорой медицинской помощи в размере 5223 рубля.

«Водители скорой медицинской помощи наряду со своими прямыми обязанностями оказывают помощь медицинским работникам в медицинской эвакуации пациентов. В 2024 году они получали ежемесячную стимулирующую выплату», - отметил в своем докладе министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Дополнительная выплата из бюджета области была введена по инициативе главы региона. Изменения в госпрограмму позволят продолжить региональные выплаты этой категории специалистов в текущем году. Всего на эти цели из областного бюджета будет направлено порядка 20 млн рублей.

Решение о выделении бюджетной субсидии на приобретение служебного жилья для медиков Тольятти и Сызрани будет способствовать решению кадровых проблем в отрасли. В этом году запланировано приобрести 20 квартир в городском округе Тольятти (12 однокомнатных площадью не менее 33 кв. м и 8 двухкомнатных площадью не менее 42 кв.м) и 15 квартир в городском округе Сызрань (8 однокомнатных площадью не менее 33 кв.м и 7 двухкомнатных квартир не менее 42 кв.м).

Проект постановления Правительства, вынесенный на заседание кабинета министров, устанавливает отдельное расходное обязательство Самарской области на осуществление бюджетных инвестиций в объекты региональной собственности.

Участники заседания рассмотрели также проект постановления Правительства, который уточняет сроки утверждения тарифов на социальные услуги, в том числе на предоставление социальной услуги по кратковременному присмотру за тяжело больными детьми.

С 1 марта 2025 года вступили в силу новые основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальных услуг на дому по оказанию помощи родителям детей – инвалидов. Вопрос касается семей, где воспитываются дети, испытывающие потребность в гастростоме, назогастральном зонде, трахеостоме, кислородной терапии, искусственной вентиляции легких, неинвазивной вентиляции легких, а также малыши, полностью утратившие двигательную активность. Проект постановления Правительства позволит своевременно утвердить тарифы для поставщиков на новые услуги по кратковременному уходу за паллиативными малышами, а значит, привлечет в эту сферу новые специализированные организации и сделает услугу более доступной для мам маленьких пациентов.

Правительство также одобрило выделение 560 млн рублей на достройку проблемного объекта. Не позднее конца 2026 года получит жилье 121 семья – участники долевого строительства дома № 281 по улице Садовой в Самаре. Михаил Смирнов поручил главе регионального Минстроя Александру Фомину держать ситуацию на контроле, чтобы подрядчик выдержал заявленные сроки ввода объекта.

«Полдела – средства выделить. Важно объекты достроить и людям многострадальные квартиры предоставить. Все ресурсы для этого есть, сейчас нужно управленчески доработать», - поставил задачу глава Правительства.

Кроме того, принято решение о выделении субсидии в 50 млн рублей Самарскому областному фонду жилья и ипотеки на завершение строительства жилого дома, транспортной развязки и локальных очистных сооружений.

Под пристальным вниманием областного кабмина – сфера культуры. Благодаря реализации нацпроекта «Культура» стимулирующие выплаты получат лучшие сельские учреждения культуры и их работники. По результатам конкурса отобраны 16 учреждений и 15 талантливых специалистов, которые получат денежные поощрения.

«Размер денежной премии победителям конкурса в 2025-м году составил для учреждений - 153 тысячи рублей, для работников – 76 тысяч рублей. Данный проект постановления, который мы рассматриваем, утверждает распределение этих межбюджетных трансфертов среди муниципальных образований», - доложила министр культуры области Ирина Калягина.

Отдельно члены областного правительства обсудили тему паводка. По сообщениям профильных ведомств, в 11 муниципалитетах 33 населенных пункта в этом году имеют риски подтопления. Проблема может коснуться 975 жилых домов, где проживает около 2000 человек.

«Уважаемые руководители муниципалитетов, совместно с МЧС по данным населенным пунктам необходимо отдельно взять на контроль зоны подтопления. Самое главное, следить за ситуацией постоянно. Коллеги, обращаюсь ко всем, пожалуйста, лично погрузитесь и подготовьтесь к паводку», - обратился к главам Михаил Смирнов.

«Одиннадцать муниципальных образований, где есть риски подтопления в этом году, отдельно пройдитесь по количеству сил и средств, проверьте контрактацию техники, плавсредств, взаимодействие с МЧС, - поручил глава областного кабмина главам городского округа Кинель, муниципальных районов Богатовский, Борский, Елховский, Кинельский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноярский, Похвистневский и Сергиевский.

«Уважаемые руководители, сейчас это будет ваша личная зона ответственности, не читайте доклады по бумажке, лично погрузитесь в тему и ответьте себе на вопрос: «Что я сделал по направлению паводка сверх того, что я сделал в прошлом году?». Потому что, если ничего не сделано сверх, то останется только на погоду надеяться. Это неправильно», - заключил председатель областного Правительства.

Фото: газета "Волжская коммуна"



